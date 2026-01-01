LMS को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर, किसी भी म्यूज़िक क्लाइंट के लिए Subsonic-कंपैटिबल API के साथ।
LMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LMS (लाइटवेट म्यूज़िक सर्वर) C++ में लिखा गया एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो एक तेज़ वेब UI और Subsonic-कम्पैटिबल API के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत म्यूज़िक लाइब्रेरी को उजागर करता है। यह ऑडियो फाइल्स के एक फोल्डर को इंडेक्स करता है, मेटाडेटा और कवर आर्ट निकालता है, और आपको किसी भी ब्राउज़र या दर्जनों मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स में से किसी से भी स्ट्रीम करने देता है जो पहले से ही Subsonic प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं।
अपने खुद के VPS पर LMS को सेल्फ-होस्ट करने से आपका म्यूज़िक कलेक्शन और लिसनिंग हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, बजाय किसी ऐसे स्ट्रीमिंग SaaS के जो लिसनिंग डेटा का उपयोग करता है। C++ रनटाइम मामूली VPS प्लान्स पर फिट होने के लिए काफी छोटा है, और Subsonic API का मतलब है कि substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, और play:Sub जैसे मौजूदा पसंदीदा क्लाइंट कस्टम इंटीग्रेशन लिखे बिना ही तुरंत काम करते हैं।
LMS की मुख्य विशेषताएं
Subsonic संगत API
यह iOS, Android, macOS, Windows, और Linux पर सबसोनिक क्लाइंट्स के व्यापक इकोसिस्टम के साथ बिना किसी कस्टम एडाप्टर के काम करता है।
स्मार्ट सिफारिशें
टैग और सुनने के इतिहास से समान कलाकारों और ट्रैक के समूह बनाता है ताकि ऑटोप्ले, रेडियो मोड और खोज को सक्षम किया जा सके।
Last.fm स्क्रॉबलिंग
स्क्रोबल Last.fm या Maloja जैसे सेल्फ-होस्टेड विकल्पों पर प्ले को रिकॉर्ड करता है, जिससे सभी डिवाइसों पर एक एकीकृत सुनने का इतिहास बना रहता है।
बहु-उपयोगकर्ता खाते
प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपनी प्लेलिस्ट, रेटिंग्स, सुनने का इतिहास और पसंदीदा ट्रैक मिलते हैं, जबकि वे समान अंतर्निहित लाइब्रेरी साझा करते हैं।
रीड-ओनली लाइब्रेरी माउंट
संगीत डायरेक्टरी रीड-ओनली माउंट की गई है ताकि सर्वर स्कैन या ट्रांसकोडिंग के दौरान आपकी ऑडियो फ़ाइलों को गलती से संशोधित न कर सके।
हल्का C++ कोर
संकलित C++ डेमन और SQLite डिस्क और मेमोरी में कम जगह लेता है, जिससे आपकी बाकी सेल्फ-होस्टेड सेवाओं के लिए जगह बचती है।
आपको LMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।