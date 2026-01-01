LMS (लाइटवेट म्यूज़िक सर्वर) C++ में लिखा गया एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो एक तेज़ वेब UI और Subsonic-कम्पैटिबल API के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत म्यूज़िक लाइब्रेरी को उजागर करता है। यह ऑडियो फाइल्स के एक फोल्डर को इंडेक्स करता है, मेटाडेटा और कवर आर्ट निकालता है, और आपको किसी भी ब्राउज़र या दर्जनों मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप्स में से किसी से भी स्ट्रीम करने देता है जो पहले से ही Subsonic प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं।

अपने खुद के VPS पर LMS को सेल्फ-होस्ट करने से आपका म्यूज़िक कलेक्शन और लिसनिंग हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है, बजाय किसी ऐसे स्ट्रीमिंग SaaS के जो लिसनिंग डेटा का उपयोग करता है। C++ रनटाइम मामूली VPS प्लान्स पर फिट होने के लिए काफी छोटा है, और Subsonic API का मतलब है कि substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, और play:Sub जैसे मौजूदा पसंदीदा क्लाइंट कस्टम इंटीग्रेशन लिखे बिना ही तुरंत काम करते हैं।