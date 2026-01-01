Swing Music आपके व्यक्तिगत ऑडियो कलेक्शन को वह स्ट्रीमिंग-क्वालिटी अनुभव प्रदान करता है जो कमर्शियल सेवाएं देती हैं — बिना सब्सक्रिप्शन फीस, लाइसेंसिंग प्रतिबंधों या ऑडियो कम्प्रेशन के। यह आपके म्यूज़िक फोल्डर्स को ऑटो-स्कैन करता है, मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करता है, और एल्बम आर्ट, लिरिक्स डिस्प्ले और आपकी ऑडियो हिस्ट्री से जनरेट किए गए पर्सनलाइज़्ड दैनिक मिक्सेस सहित एक पॉलिश वेब इंटरफेस के साथ कलाकार, एल्बम और शैली के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करता है।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको कहीं से भी अपनी लाइब्रेरी तक विश्वसनीय रिमोट एक्सेस प्रदान करती है, बिना होम अपलोड स्पीड या डायनामिक IP पर निर्भर हुए। FLAC और लॉसलेस फॉर्मेट नेटिवली प्ले होते हैं ताकि आपकी ऑडियो फिडेलिटी कभी खराब न हो, और मल्टी-यूज़र प्रोफाइल का मतलब है कि पूरा परिवार एक लाइब्रेरी शेयर कर सकता है जबकि अलग-अलग ऑडियो हिस्ट्री रख सकता है।