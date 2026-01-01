1-क्लिक इंस्टॉलेशन में स्विंग म्यूजिक डिप्लॉय करें।
आपके व्यक्तिगत ऑडियो कलेक्शन, दैनिक मिक्सेस, लिरिक्स और FLAC सपोर्ट के लिए Spotify जैसे इंटरफेस के साथ एक सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर।
Swing Music के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Swing Music के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Swing Music आपके व्यक्तिगत ऑडियो कलेक्शन को वह स्ट्रीमिंग-क्वालिटी अनुभव प्रदान करता है जो कमर्शियल सेवाएं देती हैं — बिना सब्सक्रिप्शन फीस, लाइसेंसिंग प्रतिबंधों या ऑडियो कम्प्रेशन के। यह आपके म्यूज़िक फोल्डर्स को ऑटो-स्कैन करता है, मेटाडेटा एक्सट्रैक्ट करता है, और एल्बम आर्ट, लिरिक्स डिस्प्ले और आपकी ऑडियो हिस्ट्री से जनरेट किए गए पर्सनलाइज़्ड दैनिक मिक्सेस सहित एक पॉलिश वेब इंटरफेस के साथ कलाकार, एल्बम और शैली के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित करता है।
अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको कहीं से भी अपनी लाइब्रेरी तक विश्वसनीय रिमोट एक्सेस प्रदान करती है, बिना होम अपलोड स्पीड या डायनामिक IP पर निर्भर हुए। FLAC और लॉसलेस फॉर्मेट नेटिवली प्ले होते हैं ताकि आपकी ऑडियो फिडेलिटी कभी खराब न हो, और मल्टी-यूज़र प्रोफाइल का मतलब है कि पूरा परिवार एक लाइब्रेरी शेयर कर सकता है जबकि अलग-अलग ऑडियो हिस्ट्री रख सकता है।
Swing Music की मुख्य विशेषताएं
लॉसलेस ऑडियो स्ट्रीमिंग
FLAC और अन्य लॉसलेस फॉर्मेट को बिना ट्रांसकोडिंग या कम्प्रेशन के मूल रूप से स्ट्रीम करता है, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग की पूरी ऑडियो गुणवत्ता बनी रहती है।
दैनिक मिक्स
आपकी सुनने की हिस्ट्री से व्यक्तिगत प्लेलिस्ट बनाता है, ऐसे एल्बम सामने लाता है जिन्हें आपने हाल ही में नहीं चलाया है और आपकी लाइब्रेरी को ताज़ा रखता है।
गीत के बोल प्रदर्शन
प्लेबैक के दौरान सिंक्रनाइज़्ड लिरिक्स दिखाता है ताकि आप किसी अलग ऐप या ब्राउज़र टैब पर स्विच किए बिना साथ-साथ देख सकें।
Last.fm स्क्रॉब्लिंग
Last.fm पर आपके द्वारा चलाए गए हर ट्रैक को स्वचालित रूप से लॉग करता है, जिससे आपके सुनने के आँकड़े और संगीत की सिफारिशें अद्यतन रहती हैं।
बहु-उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइलें
प्रत्येक उपयोगकर्ता अपना सुनने का इतिहास, पसंदीदा और सुझाव बनाए रखता है, जबकि सर्वर पर एक ही संगीत लाइब्रेरी साझा करता है।
आपको Swing Music को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।