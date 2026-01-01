1-क्लिक इंस्टॉलेशन में bolt.diy डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स AI कोडिंग असिस्टेंट जो आपको अपने ब्राउज़र से फुल-स्टैक ऐप्स को प्रॉम्प्ट करने, रन करने और डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।
bolt.diy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप bolt.diy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
bolt.diy, bolt.new का एक ओपन-सोर्स फोर्क है जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में फुल-स्टैक AI-असिस्टेड डेवलपमेंट लाता है। यह एक ब्राउज़र-आधारित एडिटर को एक इंटीग्रेटेड रनटाइम के साथ जोड़ता है, जिससे आप अपनी इच्छित चीज़ को सरल भाषा में वर्णित कर सकते हैं और एक LLM को संपूर्ण एप्लिकेशन — फ्रंटएंड, बैकएंड और कॉन्फ़िगरेशन सहित — जनरेट, एग्जीक्यूट और इटरेट करने दे सकते हैं।
क्लाउड-आधारित AI कोडिंग टूल्स के विपरीत, bolt.diy को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका कोड, प्रॉम्प्ट और API कीज़ आपके VPS पर रहते हैं। आप उन LLM प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते हैं जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, लोकल Ollama मॉडल्स, और अन्य — ताकि आप कभी भी किसी एक वेंडर या सब्सक्रिप्शन टियर तक सीमित न रहें।
bolt.diy की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रदाता LLM समर्थन
OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, और 15+ अन्य प्रोवाइडर को एक सिंगल इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।
फुल-स्टैक कोड निर्माण
वर्किंग फ्रंटएंड, बैकएंड और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों के साथ पूर्ण एप्लिकेशन जनरेट करें — केवल कोड स्निपेट्स ही नहीं।
ब्राउज़र में निष्पादन
जनरेट किए गए कोड को सीधे ब्राउज़र में चलाएं और प्रीव्यू करें, इंटरफ़ेस छोड़े बिना या लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट अप किए बिना।
अपने खुद के API कीज़ लाएँ।
अपने मौजूदा प्रोवाइडर क्रेडेंशियल का उपयोग करें ताकि आप केवल उसी के लिए भुगतान करें जिसका आप उपयोग करते हैं, बिना किसी प्लेटफॉर्म मार्कअप या सब्सक्रिप्शन टियर के।
ओपन-सोर्स और सेल्फ-होस्टेड
सभी प्रॉम्प्ट, जनरेट किया गया कोड, और क्रेडेंशियल आपके VPS पर रहते हैं — कोई भी डेटा किसी थर्ड-पार्टी SaaS प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं किया जाता है।
आपको bolt.diy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।