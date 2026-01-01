bolt.diy, bolt.new का एक ओपन-सोर्स फोर्क है जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में फुल-स्टैक AI-असिस्टेड डेवलपमेंट लाता है। यह एक ब्राउज़र-आधारित एडिटर को एक इंटीग्रेटेड रनटाइम के साथ जोड़ता है, जिससे आप अपनी इच्छित चीज़ को सरल भाषा में वर्णित कर सकते हैं और एक LLM को संपूर्ण एप्लिकेशन — फ्रंटएंड, बैकएंड और कॉन्फ़िगरेशन सहित — जनरेट, एग्जीक्यूट और इटरेट करने दे सकते हैं।

क्लाउड-आधारित AI कोडिंग टूल्स के विपरीत, bolt.diy को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका कोड, प्रॉम्प्ट और API कीज़ आपके VPS पर रहते हैं। आप उन LLM प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते हैं जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, लोकल Ollama मॉडल्स, और अन्य — ताकि आप कभी भी किसी एक वेंडर या सब्सक्रिप्शन टियर तक सीमित न रहें।