bolt.diy पर 69% तक की छूट

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ओपन-सोर्स AI कोडिंग असिस्टेंट जो आपको अपने ब्राउज़र से फुल-स्टैक ऐप्स को प्रॉम्प्ट करने, रन करने और डिप्लॉय करने की सुविधा देता है।

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AI-प्रबंधित VPS
599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
1,649
599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
प्लान चुनें
24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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AMD EPYC प्रोसेसर्स
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप bolt.diy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

bolt.diy, bolt.new का एक ओपन-सोर्स फोर्क है जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में फुल-स्टैक AI-असिस्टेड डेवलपमेंट लाता है। यह एक ब्राउज़र-आधारित एडिटर को एक इंटीग्रेटेड रनटाइम के साथ जोड़ता है, जिससे आप अपनी इच्छित चीज़ को सरल भाषा में वर्णित कर सकते हैं और एक LLM को संपूर्ण एप्लिकेशन — फ्रंटएंड, बैकएंड और कॉन्फ़िगरेशन सहित — जनरेट, एग्जीक्यूट और इटरेट करने दे सकते हैं।

क्लाउड-आधारित AI कोडिंग टूल्स के विपरीत, bolt.diy को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका कोड, प्रॉम्प्ट और API कीज़ आपके VPS पर रहते हैं। आप उन LLM प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करते हैं जिनका आप पहले से उपयोग करते हैं — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, लोकल Ollama मॉडल्स, और अन्य — ताकि आप कभी भी किसी एक वेंडर या सब्सक्रिप्शन टियर तक सीमित न रहें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

bolt.diy की मुख्य विशेषताएं

बहु-प्रदाता LLM समर्थन

OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI, और 15+ अन्य प्रोवाइडर को एक सिंगल इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।

फुल-स्टैक कोड निर्माण

वर्किंग फ्रंटएंड, बैकएंड और कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों के साथ पूर्ण एप्लिकेशन जनरेट करें — केवल कोड स्निपेट्स ही नहीं।

ब्राउज़र में निष्पादन

जनरेट किए गए कोड को सीधे ब्राउज़र में चलाएं और प्रीव्यू करें, इंटरफ़ेस छोड़े बिना या लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट अप किए बिना।

अपने खुद के API कीज़ लाएँ।

अपने मौजूदा प्रोवाइडर क्रेडेंशियल का उपयोग करें ताकि आप केवल उसी के लिए भुगतान करें जिसका आप उपयोग करते हैं, बिना किसी प्लेटफॉर्म मार्कअप या सब्सक्रिप्शन टियर के।

ओपन-सोर्स और सेल्फ-होस्टेड

सभी प्रॉम्प्ट, जनरेट किया गया कोड, और क्रेडेंशियल आपके VPS पर रहते हैं — कोई भी डेटा किसी थर्ड-पार्टी SaaS प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं किया जाता है।

आपको bolt.diy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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9router

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Agent Zero

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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Hermes Workspace

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