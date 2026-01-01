Microcks एक ओपन-सोर्स, क्लाउड-नेटिव प्लेटफॉर्म है जो REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, और AsyncAPI जैसे हर प्रमुख प्रोटोकॉल पर APIs को मॉक और टेस्ट करने के लिए है। हाथ से लिखे स्टब्स को बनाए रखने के बजाय, टीमें अपने मौजूदा API कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्पोर्ट करती हैं और Microcks स्वचालित रूप से वास्तविक मॉक्स जनरेट करता है जो वास्तविक सेवा व्यवहार को दर्शाते हैं, जिससे बैकएंड टीमों का इंतजार किए बिना डेवलपमेंट तेज़ होता है।

एक CNCF इनक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट के रूप में, Microcks को CI/CD इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया है और यह DevOps पाइपलाइनों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने API टेस्ट डेटा पर पूरा कंट्रोल देती है, बाहरी SaaS डिपेंडेंसी को खत्म करती है, और आपको उन आंतरिक सेवाओं को मॉक करने देती है जिन तक क्लाउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कभी नहीं पहुंच सकते।