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CNCF एक इनक्यूबेटिंग प्लेटफॉर्म है जो REST, GraphQL, gRPC, और AsyncAPI में API मॉकिंग और कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग प्रदान करता है।
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आप Microcks के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Microcks एक ओपन-सोर्स, क्लाउड-नेटिव प्लेटफॉर्म है जो REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP, और AsyncAPI जैसे हर प्रमुख प्रोटोकॉल पर APIs को मॉक और टेस्ट करने के लिए है। हाथ से लिखे स्टब्स को बनाए रखने के बजाय, टीमें अपने मौजूदा API कॉन्ट्रैक्ट्स को इम्पोर्ट करती हैं और Microcks स्वचालित रूप से वास्तविक मॉक्स जनरेट करता है जो वास्तविक सेवा व्यवहार को दर्शाते हैं, जिससे बैकएंड टीमों का इंतजार किए बिना डेवलपमेंट तेज़ होता है।
एक CNCF इनक्यूबेटिंग प्रोजेक्ट के रूप में, Microcks को CI/CD इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया है और यह DevOps पाइपलाइनों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको अपने API टेस्ट डेटा पर पूरा कंट्रोल देती है, बाहरी SaaS डिपेंडेंसी को खत्म करती है, और आपको उन आंतरिक सेवाओं को मॉक करने देती है जिन तक क्लाउड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म कभी नहीं पहुंच सकते।
Microcks की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल API मॉकिंग
एक ही प्लेटफ़ॉर्म से REST, GraphQL, gRPC, SOAP, और AsyncAPI सेवाओं का मॉक करें — प्रत्येक प्रोटोकॉल के लिए अलग टूल की आवश्यकता नहीं है।
अनुबंध-आधारित परीक्षण
OpenAPI, AsyncAPI, Postman, या gRPC स्पेक्स आयात करें और स्वचालित रूप से सत्यापित करें कि आपके कार्यान्वयन CI/CD पाइपलाइन में सहमत अनुबंधों के अनुरूप हैं।
डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेशन
मॉक रिस्पॉन्स में टेम्पलेटिंग और एक्सप्रेशन का उपयोग करके, स्थिर फिक्स्चर के बजाय वास्तविक और विविध डेटा उत्पन्न करें, जिससे टेस्ट कवरेज बेहतर होगा।
CI/CD पाइपलाइन एकीकरण
GitHub Actions, Jenkins, और Tekton के लिए नेटिव सपोर्ट आपको मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना हर कमिट पर स्वचालित रूप से अनुरूपता परीक्षण चलाने की सुविधा देता है।
Postman कलेक्शन इंपोर्ट
अपनी मौजूदा पोस्टमैन कलेक्शन का मॉक डेफिनिशन और टेस्ट सूट के रूप में पुन: उपयोग करें, जिससे आपकी टीम ने API डॉक्यूमेंटेशन में जो निवेश पहले ही किया है, उसकी सुरक्षा हो सके।
आपको Microcks को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।