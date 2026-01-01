Coder सेल्फ-होस्टेड क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग संगठनों द्वारा अपने डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मानकीकृत करने, सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म टीमें वर्कस्पेस को टेराफॉर्म टेम्पलेट्स के रूप में परिभाषित करती हैं — IDE, डिपेंडेंसी, रिसोर्स एलोकेशन और नेटवर्क एक्सेस को निर्दिष्ट करते हुए — और डेवलपर्स स्थानीय सेटअप पर दिन बिताने के बजाय मिनटों में सुसंगत, कोड करने के लिए तैयार एनवायरनमेंट्स तैयार करते हैं।

अपने VPS पर Coder को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सोर्स कोड और क्रेडेंशियल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते, जिससे सख्त सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। Docker सॉकेट इंटीग्रेशन Coder को सीधे होस्ट पर कंटेनर-आधारित वर्कस्पेस प्रोविजन करने की सुविधा देता है, जिससे हर डेवलपर को आपके VPS कंप्यूट द्वारा समर्थित आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स मिलते हैं, जबकि आप रिसोर्स, ऑडिट लॉग और एक्सेस पॉलिसी पर केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखते हैं।