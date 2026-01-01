1-क्लिक इंस्टॉलेशन में कोडर डिप्लॉय करें।
आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर टेराफॉर्म टेम्पलेट्स से सेल्फ-होस्टेड क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोविजनिंग के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म।
Coder के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Coder के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Coder सेल्फ-होस्टेड क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के लिए अग्रणी ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग संगठनों द्वारा अपने डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर को मानकीकृत करने, सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म टीमें वर्कस्पेस को टेराफॉर्म टेम्पलेट्स के रूप में परिभाषित करती हैं — IDE, डिपेंडेंसी, रिसोर्स एलोकेशन और नेटवर्क एक्सेस को निर्दिष्ट करते हुए — और डेवलपर्स स्थानीय सेटअप पर दिन बिताने के बजाय मिनटों में सुसंगत, कोड करने के लिए तैयार एनवायरनमेंट्स तैयार करते हैं।
अपने VPS पर Coder को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि सोर्स कोड और क्रेडेंशियल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से कभी बाहर नहीं जाते, जिससे सख्त सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। Docker सॉकेट इंटीग्रेशन Coder को सीधे होस्ट पर कंटेनर-आधारित वर्कस्पेस प्रोविजन करने की सुविधा देता है, जिससे हर डेवलपर को आपके VPS कंप्यूट द्वारा समर्थित आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स मिलते हैं, जबकि आप रिसोर्स, ऑडिट लॉग और एक्सेस पॉलिसी पर केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखते हैं।
Coder की मुख्य विशेषताएं
Terraform वर्कस्पेस टेम्पलेट्स
कोड के रूप में दोहराने योग्य डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को परिभाषित करें और हर डेवलपर के लिए एक क्लिक से सुसंगत वर्कस्पेस प्रदान करें।
कोई भी IDE समर्थित
डेवलपर्स VS Code, JetBrains, या ब्राउज़र-आधारित एडिटर्स का उपयोग करके SSH पर कनेक्ट करते हैं, अपने पसंदीदा वर्कफ़्लो को बदले बिना।
ऑटो-स्टार्ट और ऑटो-स्टॉप
कार्यस्थान एक्सेस करने पर स्वचालित रूप से शुरू होते हैं और एक शेड्यूल पर बंद हो जाते हैं, जिससे निष्क्रिय संसाधन की खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर लागत कम होती है।
SSO और ऑडिट लॉगिंग
OIDC, GitHub, या एंटरप्राइज़ आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के साथ एकीकृत करें और सुरक्षा और अनुपालन के लिए पूर्ण ऑडिट ट्रेल बनाए रखें।
संसाधन कोटा
अनियंत्रित वर्कस्पेस को सभी उपलब्ध VPS संसाधनों की खपत करने से रोकने के लिए प्रति-उपयोगकर्ता CPU और मेमोरी सीमाएँ निर्धारित करें।
आपको Coder को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।