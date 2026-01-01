NetBird Client एक मॉडर्न VPN समाधान है जो जटिल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बिना डिवाइसों के बीच WireGuard-आधारित ओवरले नेटवर्क बनाता है। यह SSO एकीकरण, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सटीक ऐक्सेस नीतियां जैसी एंटरप्राइज़-ग्रेड सुविधाओं के साथ स्वचालित रूप से पीयर-टू-पीयर कनेक्शन स्थापित करता है — यह सब एक पारंपरिक VPN हब के बिना एक केंद्रीय कंट्रोल प्लेन के माध्यम से प्रबंधित होता है।

अपने VPS पर NetBird क्लाइंट चलाने से आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके निजी NetBird नेटवर्क से जुड़ जाता है, जिससे आपके पूरे एनवायरनमेंट में सेवाओं और संसाधनों तक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड ऐक्सेस मिलता है, जबकि संवेदनशील वर्कलोड को सार्वजनिक इंटरनेट से पूरी तरह दूर और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है।