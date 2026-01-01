1-क्लिक में NetBird क्लाइंट डिप्लॉय करें।
ज़ीरो-ट्रस्ट ऐक्सेस नियंत्रणों के साथ WireGuard-आधारित मेश VPN क्लाइंट जो आपके VPS को एक सुरक्षित निजी नेटवर्क से जोड़ता है।
NetBird Client के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NetBird Client के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NetBird Client एक मॉडर्न VPN समाधान है जो जटिल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बिना डिवाइसों के बीच WireGuard-आधारित ओवरले नेटवर्क बनाता है। यह SSO एकीकरण, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सटीक ऐक्सेस नीतियां जैसी एंटरप्राइज़-ग्रेड सुविधाओं के साथ स्वचालित रूप से पीयर-टू-पीयर कनेक्शन स्थापित करता है — यह सब एक पारंपरिक VPN हब के बिना एक केंद्रीय कंट्रोल प्लेन के माध्यम से प्रबंधित होता है।
अपने VPS पर NetBird क्लाइंट चलाने से आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके निजी NetBird नेटवर्क से जुड़ जाता है, जिससे आपके पूरे एनवायरनमेंट में सेवाओं और संसाधनों तक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड ऐक्सेस मिलता है, जबकि संवेदनशील वर्कलोड को सार्वजनिक इंटरनेट से पूरी तरह दूर और आपके पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है।
NetBird Client की मुख्य विशेषताएं
वायरगार्ड मेश नेटवर्किंग
डिवाइसों के बीच सीधे पीयर-टू-पीयर वायरगार्ड टनल स्वचालित रूप से स्थापित करता है, जो किसी केंद्रीय वीपीएन सर्वर बॉटलनेक के बिना उच्च-प्रदर्शन वाली एन्क्रिप्टेड कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
जीरो-ट्रस्ट एक्सेस कंट्रोल
विस्तृत नेटवर्क नीतियां ठीक-ठीक निर्धारित करती हैं कि कौन से डिवाइस और उपयोगकर्ता किन संसाधनों तक पहुँच सकते हैं, आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूनतम विशेषाधिकार पहुंच को लागू करते हुए।
SSO और MFA एकीकरण
यह सिंगल साइन-ऑन और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण के लिए लोकप्रिय पहचान प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है, जिससे अतिरिक्त उपकरणों के बिना आपके निजी नेटवर्क में एंटरप्राइज़ सुरक्षा आती है।
स्वचालित NAT ट्रैवर्सल
अंतर्निहित होल-पंचिंग और रिले फ़ॉलबैक विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं, भले ही डिवाइस फ़ायरवॉल या प्रतिबंधात्मक NAT के पीछे हों, जिसके लिए मैन्युअल पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
क्वांटम-प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन
वैकल्पिक Rosenpass इंटीग्रेशन WireGuard के ऊपर पोस्ट-क्वांटम की एक्सचेंज जोड़ता है, जिससे आपके एन्क्रिप्टेड टनल उभरते खतरों के खिलाफ भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाते हैं।
आपको NetBird Client को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।