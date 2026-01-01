useSend को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ईमेल सेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर — अपने ट्रांज़ैक्शनल और मार्केटिंग ईमेल प्लेटफॉर्म को सेल्फ-होस्ट करें।
useSend के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप useSend के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
useSend, Resend, SendGrid, और Postmark का एक ओपन-सोर्स विकल्प है जो आपको अपने पूरे ईमेल भेजने के स्टैक का स्वामित्व देता है। Next.js पर निर्मित, AWS SES को डिलीवरी बैकएंड के रूप में उपयोग करते हुए, यह ट्रांज़ैक्शनल और मार्केटिंग ईमेल दोनों के लिए एक स्वच्छ REST API और SMTP गेटवे प्रदान करता है — बिना प्रति-ईमेल शुल्क या वेंडर लॉक-इन के।
अपने VPS पर useSend को सेल्फ-होस्ट करना आपके भेजने वाले डोमेन, सब्सक्राइबर सूचियों और ईमेल एनालिटिक्स को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आपको डिलीवरेबिलिटी की निगरानी करने, डोमेन प्रबंधित करने, बाउंस और वेबहुक को संभालने, और कैंपेन शेड्यूल करने के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड मिलता है — यह सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसका आप स्वयं स्वामित्व रखते हैं।
useSend की मुख्य विशेषताएं
REST API और SMTP
डेवलपर-अनुकूल REST API या मानक SMTP के माध्यम से ईमेल भेजें — जो मौजूदा एप्लिकेशन और ईमेल लाइब्रेरीज़ के साथ सीधे संगत है।
वितरण एनालिटिक्स
बिल्ट-इन एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ डिलीवर किए गए, खोले गए, क्लिक किए गए और बाउंस हुए ईमेल को रियल-टाइम में ट्रैक करें।
डोमेन प्रबंधन
DNS रिकॉर्ड मार्गदर्शन के साथ कस्टम सेंडिंग डोमेन जोड़ें और सत्यापित करें, जिससे ईमेल प्रतिष्ठा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रहे।
शेड्यूल भेजना
शेड्यूल API का उपयोग करके भविष्य की डिलीवरी के लिए ईमेल को कतारबद्ध करें, जिससे ड्रिप कैंपेन और टाइम-ज़ोन-अवेयर ट्रांज़ैक्शनल फ़्लो सक्षम होते हैं।
वेबहुक इवेंट्स
कॉन्फ़िगर करने योग्य वेबहुक के माध्यम से वास्तविक समय में डिलीवरी इवेंट — बाउंस, शिकायतें, ओपन और क्लिक — डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त करें।
आपको useSend को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।