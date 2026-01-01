useSend, Resend, SendGrid, और Postmark का एक ओपन-सोर्स विकल्प है जो आपको अपने पूरे ईमेल भेजने के स्टैक का स्वामित्व देता है। Next.js पर निर्मित, AWS SES को डिलीवरी बैकएंड के रूप में उपयोग करते हुए, यह ट्रांज़ैक्शनल और मार्केटिंग ईमेल दोनों के लिए एक स्वच्छ REST API और SMTP गेटवे प्रदान करता है — बिना प्रति-ईमेल शुल्क या वेंडर लॉक-इन के।

अपने VPS पर useSend को सेल्फ-होस्ट करना आपके भेजने वाले डोमेन, सब्सक्राइबर सूचियों और ईमेल एनालिटिक्स को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आपको डिलीवरेबिलिटी की निगरानी करने, डोमेन प्रबंधित करने, बाउंस और वेबहुक को संभालने, और कैंपेन शेड्यूल करने के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड मिलता है — यह सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर से जिसका आप स्वयं स्वामित्व रखते हैं।