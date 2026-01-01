PigeonPod एक सेल्फ-होस्टेड पॉडकास्ट फ़ीड जनरेटर है जो YouTube चैनलों, प्लेलिस्ट, वीडियो और Bilibili सामग्री को मानक RSS पॉडकास्ट फ़ीड में बदलता है। PigeonPod के अंदर किसी भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यह स्वचालित रूप से नए एपिसोड को ऑडियो या वीडियो के रूप में डाउनलोड करता है, एक पासवर्ड-सुरक्षित RSS फ़ीड जनरेट करता है जिसे कोई भी पॉडकास्ट क्लाइंट — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — सीधे सब्सक्राइब कर सकता है।

ब्राउज़र एक्सटेंशन या मैन्युअल समाधानों के विपरीत, PigeonPod आपके अपने सर्वर पर पूरी पाइपलाइन को संभालता है: सब्सक्राइब करना, yt-dlp के माध्यम से डाउनलोड करना, ffmpeg के माध्यम से ट्रांसकोडिंग करना, फ़ीड जनरेशन और RSS सर्विंग। सभी आवश्यक उपकरण डॉकर इमेज के अंदर बंडल किए गए हैं — इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने के लिए और कुछ नहीं है।