1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PigeonPod डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड पॉडकास्ट फ़ीड जनरेटर जो YouTube और Bilibili चैनलों को किसी भी पॉडकास्ट ऐप के लिए सब्सक्राइबेबल RSS फ़ीड्स में परिवर्तित करता है।
PigeonPod के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PigeonPod के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PigeonPod एक सेल्फ-होस्टेड पॉडकास्ट फ़ीड जनरेटर है जो YouTube चैनलों, प्लेलिस्ट, वीडियो और Bilibili सामग्री को मानक RSS पॉडकास्ट फ़ीड में बदलता है। PigeonPod के अंदर किसी भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यह स्वचालित रूप से नए एपिसोड को ऑडियो या वीडियो के रूप में डाउनलोड करता है, एक पासवर्ड-सुरक्षित RSS फ़ीड जनरेट करता है जिसे कोई भी पॉडकास्ट क्लाइंट — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — सीधे सब्सक्राइब कर सकता है।
ब्राउज़र एक्सटेंशन या मैन्युअल समाधानों के विपरीत, PigeonPod आपके अपने सर्वर पर पूरी पाइपलाइन को संभालता है: सब्सक्राइब करना, yt-dlp के माध्यम से डाउनलोड करना, ffmpeg के माध्यम से ट्रांसकोडिंग करना, फ़ीड जनरेशन और RSS सर्विंग। सभी आवश्यक उपकरण डॉकर इमेज के अंदर बंडल किए गए हैं — इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करने के लिए और कुछ नहीं है।
PigeonPod की मुख्य विशेषताएं
YouTube और Bilibili इंपोर्ट
YouTube चैनलों, प्लेलिस्टों और व्यक्तिगत वीडियो की, या Bilibili चैनलों और प्लेलिस्टों की सदस्यता लें — PigeonPod नए अपलोड को ट्रैक करता है और उन्हें स्वचालित रूप से सिंक करता है।
मानक आरएसएस फ़ीड आउटपुट।
पासवर्ड-सुरक्षित RSS फ़ीड्स उत्पन्न करता है जिन्हें कोई भी पॉडकास्ट ऐप सब्सक्राइब कर सकता है, जिससे आपकी YouTube सब्सक्रिप्शन आपकी नियमित पॉडकास्ट सुनने की कार्यप्रणाली में आ जाती है।
ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता नियंत्रण
आउटपुट फ़ॉर्मेट, बिटरेट और प्रति फ़ीड गुणवत्ता कॉन्फ़िगर करें ताकि आपको सुनने के लिए कॉम्पैक्ट केवल ऑडियो फ़ाइलें मिलें या देखने के लिए पूर्ण वीडियो — फिर से डाउनलोड किए बिना।
एपिसोड फ़िल्टर और सीमाएँ
कीवर्ड फ़िल्टर, अवधि सीमाएँ, और प्रति फ़ीड एपिसोड गिनती की सीमाएँ सेट करें ताकि सब्सक्रिप्शन उस सामग्री पर केंद्रित रहें जो आप वास्तव में चाहते हैं।
S3 और लोकल स्टोरेज
डाउनलोड किए गए एपिसोड को VPS वॉल्यूम पर स्टोर करें या उन्हें किसी भी S3-कम्पैटिबल सर्विस — MinIO, Cloudflare R2, या AWS S3 — पर बड़ी लाइब्रेरीज़ के लिए रूट करें।
आपको PigeonPod को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।