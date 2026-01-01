Radicale एक छोटा, सरल, परेशानी-मुक्त CalDAV (कैलेंडर) और CardDAV (संपर्क) सर्वर है जो Python में लिखा गया है। यह उन मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जिन्हें हर आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वाभाविक रूप से सपोर्ट करता है — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — ताकि कस्टम ऐप या ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल किए बिना कैलेंडर और संपर्क आपके डिवाइस पर सिंक हो सकें।

अपने VPS पर Radicale को सेल्फ-होस्ट करने से हर इवेंट, पता और साझा कैलेंडर आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बजाय इसके कि इसे किसी कैलेंडर SaaS को सौंप दिया जाए। सर्वर कलेक्शन को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में स्टोर करता है, किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने छोटे Python फुटप्रिंट के कारण अन्य ऐप्स के साथ आराम से चलता है।