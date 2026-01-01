1-क्लिक इंस्टॉलेशन में रेडिकल डिप्लॉय करें।
हल्का स्व-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर आपके सभी डिवाइसों पर कैलेंडर और संपर्क सिंक करने के लिए।
Radicale के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Radicale के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Radicale एक छोटा, सरल, परेशानी-मुक्त CalDAV (कैलेंडर) और CardDAV (संपर्क) सर्वर है जो Python में लिखा गया है। यह उन मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जिन्हें हर आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वाभाविक रूप से सपोर्ट करता है — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — ताकि कस्टम ऐप या ब्राउज़र एक्सटेंशन इंस्टॉल किए बिना कैलेंडर और संपर्क आपके डिवाइस पर सिंक हो सकें।
अपने VPS पर Radicale को सेल्फ-होस्ट करने से हर इवेंट, पता और साझा कैलेंडर आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, बजाय इसके कि इसे किसी कैलेंडर SaaS को सौंप दिया जाए। सर्वर कलेक्शन को डिस्क पर सादी फ़ाइलों के रूप में स्टोर करता है, किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने छोटे Python फुटप्रिंट के कारण अन्य ऐप्स के साथ आराम से चलता है।
Radicale की मुख्य विशेषताएं
मानक CalDAV और CardDAV
iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, और KDE के साथ नेटिव सिंक, थर्ड-पार्टी क्लाइंट्स के बिना — हर आधुनिक OS इन प्रोटोकॉल को सीधे सपोर्ट करता है।
फ़ाइल-आधारित स्टोरेज
कैलेंडर और संपर्क डिस्क पर सादी आईकैलेंडर और वीकार्ड फ़ाइलों के रूप में रहते हैं — जिनका डेटाबेस डंप के बिना बैकअप लेना, वर्ज़न-कंट्रोल करना या माइग्रेट करना आसान है।
साझाकरण के साथ बहु-उपयोगकर्ता
प्रत्येक प्रमाणित उपयोगकर्ता को अपने संग्रह मिलते हैं, जिसमें साझा परिवार या टीम कैलेंडर के लिए वैकल्पिक साझाकरण नियम होते हैं।
न्यूनतम संसाधन पदचिह्न
प्योर-पायथन सर्वर बिना किसी डेटाबेस के सेकंडों में शुरू होता है और दसियों मेगाबाइट मेमोरी का उपयोग करता है — सबसे छोटे VPS प्लान के लिए एकदम सही है।
वेब एडमिन इंटरफ़ेस
बिल्ट-इन ब्राउज़र UI उपयोगकर्ताओं को कलेक्शन ब्राउज़ करने, क्लाइंट सेटअप के लिए CalDAV/CardDAV URL कॉपी करने और यह सत्यापित करने की सुविधा देता है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है।
रिवर्स-प्रॉक्सी अनुकूल
nginx, Apache, या Traefik के पीछे बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें अपस्ट्रीम HTTPS टर्मिनेशन है ताकि डिप्लॉयमेंट सरल और सुरक्षित हो।
आपको Radicale को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।