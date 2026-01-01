1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Iceshrimp डिप्लॉय करें।
विकेन्द्रीकृत ActivityPub सोशल नेटवर्क जो .NET पर निर्मित है, Misskey का उत्तराधिकारी है और इसमें एक तेज़, अधिक सुव्यवस्थित बैकएंड है।
Iceshrimp के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Iceshrimp के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Iceshrimp.NET, Iceshrimp फ़ेडिवर्से सर्वर का एक पूर्ण पुनर्लेखन है, जो मूल Node.js स्टैक को एक आधुनिक .NET बैकएंड और Blazor WebAssembly फ्रंटएंड से बदलता है। इसका परिणाम एक फ़ेडरेटेड सोशल नेटवर्क है जो Misskey-फ़ैमिली सर्वर की तुलना में बहुत कम मेमोरी और CPU उपयोग के साथ ActivityPub चलाता है, जबकि व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ पूरी तरह से संगत रहता है।
अपने VPS पर Iceshrimp को सेल्फ-होस्ट करना आपके समुदाय, सामग्री और मॉडरेशन नीतियों को आपके नियंत्रण में रखता है — कोई एल्गोरिथम फ़ीड, कोई विज्ञापन और कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं। एक Mastodon-संगत API उपयोगकर्ताओं को उनके पसंदीदा मोबाइल और वेब क्लाइंट को भी रखने देता है।
Iceshrimp की मुख्य विशेषताएं
ActivityPub फेडरेशन
मास्टोडॉन, मिस्की, प्लेरोमा और बाकी फेडिवर्से के साथ नेटिवली कनेक्ट होता है ताकि आपके उपयोगकर्ता हजारों स्वतंत्र सर्वर पर फॉलो और इंटरैक्ट कर सकें।
Mastodon-संगत API
लोकप्रिय मास्टोडॉन क्लाइंट्स जैसे एल्क, फैनपी, आइस क्यूब्स और टस्की के लिए निर्बाध समर्थन का मतलब है कि उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं।
कुशल .NET बैकएंड
एकदम नया .NET बैकएंड मिसकी-फ़ैमिली सर्वर की तुलना में काफी तेज़ और अधिक संसाधन-कुशल है, जो छोटे VPS प्लान को फ़ेडरेटेड होस्टिंग के लिए व्यवहार्य बनाता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य सार्वजनिक प्रीव्यू
एक HTML-मात्र सार्वजनिक पूर्वावलोकन लॉग आउट किए गए विज़िटर को पूरे क्लाइंट ऐप को उजागर किए बिना स्थानीय सामग्री ब्राउज़ करने की अनुमति देता है, जिसमें प्रदर्शित सामग्री पर बारीक नियंत्रण होता है।
अधिकृत फ़ेच और ब्लॉक सूचियाँ
अधिकृत फ़ेच, ब्लॉक-लिस्ट या अनुमति-लिस्ट फ़ेडरेशन मोड, और कॉन्फ़िगर करने योग्य हस्ताक्षर सत्यापन के लिए अंतर्निहित समर्थन एडमिन को मजबूत मॉडरेशन टूलिंग प्रदान करता है।
Iceshrimp-JS से माइग्रेशन
एक सुसमर्थित अपग्रेड पाथ का मतलब है कि मौजूदा Iceshrimp-JS इंस्टांसेज़ अपने खाते, पोस्ट या फॉलो को खोए बिना नए बैकएंड पर जा सकते हैं।
आपको Iceshrimp को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।