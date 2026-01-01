Iceshrimp.NET, Iceshrimp फ़ेडिवर्से सर्वर का एक पूर्ण पुनर्लेखन है, जो मूल Node.js स्टैक को एक आधुनिक .NET बैकएंड और Blazor WebAssembly फ्रंटएंड से बदलता है। इसका परिणाम एक फ़ेडरेटेड सोशल नेटवर्क है जो Misskey-फ़ैमिली सर्वर की तुलना में बहुत कम मेमोरी और CPU उपयोग के साथ ActivityPub चलाता है, जबकि व्यापक फ़ेडिवर्से के साथ पूरी तरह से संगत रहता है।

अपने VPS पर Iceshrimp को सेल्फ-होस्ट करना आपके समुदाय, सामग्री और मॉडरेशन नीतियों को आपके नियंत्रण में रखता है — कोई एल्गोरिथम फ़ीड, कोई विज्ञापन और कोई प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन नहीं। एक Mastodon-संगत API उपयोगकर्ताओं को उनके पसंदीदा मोबाइल और वेब क्लाइंट को भी रखने देता है।