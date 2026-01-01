Milvus दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से मशीन लर्निंग मॉडल्स द्वारा जनरेटेड हाई-डाइमेंशनल एम्बेडिंग को स्टोर और सर्च करने के लिए बनाया गया है। यह HNSW, IVF, और DiskANN इंडेक्स, हाइब्रिड डेंस और स्पार्स वेक्टर सर्च को सपोर्ट करता है, और सब-मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी बनाए रखते हुए अरबों वेक्टरों को हैंडल करता है। यह टेम्पलेट मेटाडेटा के लिए etcd, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए MinIO, और विज़ुअल मैनेजमेंट के लिए Attu वेब UI के साथ पूर्ण Milvus स्टैक को डिप्लॉय करता है।

अपने खुद के VPS पर Milvus को होस्ट करने से प्रोप्राइटरी एम्बेडिंग और संवेदनशील यूज़र डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, इंडेक्स-हैवी AI वर्कलोड्स के लिए डेडिकेटेड मेमोरी और CPU प्रदान करता है, और मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस सर्विसेज़ की प्रति-क्वेरी लागतों को समाप्त करता है।