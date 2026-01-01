1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Milvus डिप्लॉय करें।
AI ऐप्लिकेशंस के लिए बनाया गया ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस जो सब-मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ अरबों एम्बेडिंग को खोजता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Milvus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Milvus दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से मशीन लर्निंग मॉडल्स द्वारा जनरेटेड हाई-डाइमेंशनल एम्बेडिंग को स्टोर और सर्च करने के लिए बनाया गया है। यह HNSW, IVF, और DiskANN इंडेक्स, हाइब्रिड डेंस और स्पार्स वेक्टर सर्च को सपोर्ट करता है, और सब-मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी बनाए रखते हुए अरबों वेक्टरों को हैंडल करता है। यह टेम्पलेट मेटाडेटा के लिए etcd, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए MinIO, और विज़ुअल मैनेजमेंट के लिए Attu वेब UI के साथ पूर्ण Milvus स्टैक को डिप्लॉय करता है।
अपने खुद के VPS पर Milvus को होस्ट करने से प्रोप्राइटरी एम्बेडिंग और संवेदनशील यूज़र डेटा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहता है, इंडेक्स-हैवी AI वर्कलोड्स के लिए डेडिकेटेड मेमोरी और CPU प्रदान करता है, और मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस सर्विसेज़ की प्रति-क्वेरी लागतों को समाप्त करता है।
Milvus की मुख्य विशेषताएं
अरब-स्केल सर्च
HNSW, IVF, या DiskANN इंडेक्स का उपयोग करके, अरबों वेक्टर को सब-मिलीसेकंड विलंबता के साथ इंडेक्स और क्वेरी करें।
हाइब्रिड सर्च
अधिक सटीक एआई रिट्रीवल के लिए डेंस वेक्टर्स, स्पार्स वेक्टर्स और मेटाडेटा फ़िल्टर को एक ही क्वेरी में संयोजित करें।
RAG-तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर
दस्तावेज़ एम्बेडिंग को स्टोर करें और LLM के लिए प्रासंगिक संदर्भ प्राप्त करें, जिससे सटीक चैटबॉट और प्रश्नोत्तर (Q&A) सिस्टम को शक्ति मिलती है।
Attu वेब यूआई
एक अंतर्निहित ब्राउज़र-आधारित प्रबंधन कंसोल के माध्यम से संग्रहों को प्रबंधित करें, क्वेरी चलाएं और क्लस्टर स्वास्थ्य की निगरानी करें।
बहु-भाषा SDKs
पायथन, जावा, गो और नोड.जेएस के लिए आधिकारिक क्लाइंट, साथ ही REST और gRPC API किसी भी AI स्टैक के साथ इंटीग्रेट होते हैं।
आपको Milvus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।