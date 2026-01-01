Mylar3, Mylar का सक्रिय रूप से रखरखाव किया जाने वाला Python 3 फोर्क है — एक स्वचालित कॉमिक बुक डाउनलोडर और लाइब्रेरी मैनेजर जो सीरीज़ पर नज़र रखता है, नए अंक जारी होने पर उन्हें कतारबद्ध करता है, डाउनलोड को आपके मौजूदा क्लाइंट को सौंपता है, और परिणामी CBR/CBZ फ़ाइलों को एक स्वच्छ लाइब्रेरी में पोस्ट-प्रोसेस करता है। यह SABnzbd, NZBGet और qBittorrent, Transmission, Deluge, और rTorrent सहित कई टॉरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Mylar3 को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लिस्ट, वॉच क्यू और डाउनलोड क्लाइंट क्रेडेंशियल को SaaS सेवा के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। Komga या Kavita जैसे कॉमिक रीडर के साथ मिलकर, यह डिप्लॉयमेंट कॉमिक्स के लिए एक व्यक्तिगत Plex-शैली का स्टैक बन जाता है — जो नए अंकों को एक ऐसी लाइब्रेरी में स्वतः-प्राप्त करता है जिसे मोबाइल और डेस्कटॉप रीडर कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं।