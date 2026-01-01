एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mylar3 डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड कॉमिक बुक डाउनलोडर और लाइब्रेरी मैनेजर जो NZB और टॉरेंट स्रोतों के माध्यम से नए अंक की ट्रैकिंग को स्वचालित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mylar3 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mylar3, Mylar का सक्रिय रूप से रखरखाव किया जाने वाला Python 3 फोर्क है — एक स्वचालित कॉमिक बुक डाउनलोडर और लाइब्रेरी मैनेजर जो सीरीज़ पर नज़र रखता है, नए अंक जारी होने पर उन्हें कतारबद्ध करता है, डाउनलोड को आपके मौजूदा क्लाइंट को सौंपता है, और परिणामी CBR/CBZ फ़ाइलों को एक स्वच्छ लाइब्रेरी में पोस्ट-प्रोसेस करता है। यह SABnzbd, NZBGet और qBittorrent, Transmission, Deluge, और rTorrent सहित कई टॉरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Mylar3 को सेल्फ-होस्ट करना आपकी रीडिंग लिस्ट, वॉच क्यू और डाउनलोड क्लाइंट क्रेडेंशियल को SaaS सेवा के बजाय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है। Komga या Kavita जैसे कॉमिक रीडर के साथ मिलकर, यह डिप्लॉयमेंट कॉमिक्स के लिए एक व्यक्तिगत Plex-शैली का स्टैक बन जाता है — जो नए अंकों को एक ऐसी लाइब्रेरी में स्वतः-प्राप्त करता है जिसे मोबाइल और डेस्कटॉप रीडर कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं।
Mylar3 की मुख्य विशेषताएं
सीरीज़ वॉचलिस्टें
चल रही सीरीज़, व्यक्तिगत अंक, स्टोरी आर्क और वन-शॉट्स को ट्रैक करें ताकि नई रिलीज़ उपलब्ध होते ही स्वचालित रूप से कतारबद्ध हो जाएं।
NZB और torrent क्लाइंट्स
डाउनलोड्स को SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent और अन्य क्लाइंट्स को उनके स्टैंडर्ड API के माध्यम से हस्तांतरित करता है।
इंडेक्सर इंटीग्रेशन
प्रत्येक ट्रैक किए गए मुद्दे को खोजने के लिए Newznab/Torznab इंडेक्सर्स, सार्वजनिक DDL प्रदाताओं और कॉन्फ़िगर करने योग्य RSS फ़ीड्स में खोज करें।
लाइब्रेरी पोस्ट-प्रोसेसिंग
डाउनलोड की गई फ़ाइलों का नाम बदलता है, उन्हें स्थानांतरित करता है और एक स्वच्छ फ़ोल्डर संरचना (CBR/CBZ) में टैग करता है, जो Komga, Kavita, ComicRack और अन्य के लिए उपयुक्त है।
ComicVine मेटाडेटा
कॉमिकवाइन से कवर आर्ट, अंक संख्या और प्रकाशक मेटाडेटा प्राप्त करता है ताकि लाइब्रेरी सुसंगत और अच्छी तरह से टैग हो।
बैकग्राउंड शेड्यूलर
नई समस्याओं, छूटे हुए बैक-फिल और नौकरियों का नाम बदलने के लिए लगातार निर्धारित जांचें चलाता है ताकि लाइब्रेरी मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना अपडेट हो जाए।
आपको Mylar3 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।