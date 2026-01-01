Odysseus को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
चैट, एजेंट्स, गहन शोध, मेमोरी, दस्तावेज़ों और ईमेल के लिए स्वयं-होस्टेड AI वर्कस्पेस — जो सभी आपके अपने VPS पर चल रहे हैं।
Odysseus के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Odysseus के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओडिसी एक ओपन-सोर्स एआई वर्कस्पेस है जो चैटजीपीटी (ChatGPT) या क्लाउड (Claude) से अपेक्षित चैट, एजेंट, रिसर्च और राइटिंग टूल्स को आपके अपने सर्वर पर रखता है। यह किसी भी लोकल या एपीआई (API) मॉडल के साथ परसिस्टेंट चैट को बंडल करता है, ओपनकोड पर निर्मित एक एजेंट रनटाइम, गहन मल्टी-स्टेप रिसर्च, हार्डवेयर-अवेयर रिकमेंडेशन के साथ एक मॉडल कुकबुक, साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स एडिटर, नोट्स, टास्क, कैलडेव (CalDAV) कैलेंडर, और एआई (AI) ट्रायज के साथ एक आईएमएपी/एसएमटीपी (IMAP/SMTP) इनबॉक्स प्रदान करता है।
अपने वीपीएस (VPS) पर ओडिसी को सेल्फ-होस्ट करने से हर बातचीत, डॉक्यूमेंट, एम्बेडिंग और ईमेल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप ओपनएआई (OpenAI), ओपनराउटर (OpenRouter), या किसी भी संगत एंडपॉइंट के लिए अपनी एपीआई (API) कीज़ लाते हैं, जबकि परसिस्टेंट मेमोरी और स्किल्स समय के साथ विकसित होते हैं, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या वेंडर लॉक-इन के।
Odysseus की मुख्य विशेषताएं
किसी भी मॉडल के साथ चैट करें
vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट को एक एकीकृत चैट इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।
एजेंट रनटाइम
एक ओपनकोड-आधारित एजेंट MCP, वेब, फाइल, शेल, स्किल्स और मेमोरी टूल्स के साथ आता है ताकि यह पूरे कार्यों को शुरू से अंत तक चला सके।
गहन शोध
बहु-चरणीय शोध रन स्रोतों को एकत्र करते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें संश्लेषित करके एक विज़ुअल रिपोर्ट में बदल देते हैं जिसे आप ब्राउज़ और एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
मॉडल कुकबुक
उपलब्ध हार्डवेयर को स्कैन करता है, GGUF, FP8, और AWQ मॉडल की सिफारिश करता है जो वास्तव में फिट होते हैं, फिर उन्हें एक क्लिक से डाउनलोड और सर्व करता है।
स्थायी मेमोरी & कौशल
ChromaDB-समर्थित वेक्टर और कीवर्ड पुनर्प्राप्ति एजेंट को दीर्घकालिक स्मृति और पुन: प्रयोज्य कौशल प्रदान करती है जो रीस्टार्ट के बाद भी बने रहते हैं।
दस्तावेज़, नोट्स और मेल
मल्टी-टैब मार्कडाउन एडिटर, नोट्स, टू-डू, कैलडेव कैलेंडर, और एआई ट्राइएज के साथ आईएमएपी/एसएमटीपी इनबॉक्स एक ही वर्कस्पेस में।
आपको Odysseus को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।