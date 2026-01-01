ओडिसी एक ओपन-सोर्स एआई वर्कस्पेस है जो चैटजीपीटी (ChatGPT) या क्लाउड (Claude) से अपेक्षित चैट, एजेंट, रिसर्च और राइटिंग टूल्स को आपके अपने सर्वर पर रखता है। यह किसी भी लोकल या एपीआई (API) मॉडल के साथ परसिस्टेंट चैट को बंडल करता है, ओपनकोड पर निर्मित एक एजेंट रनटाइम, गहन मल्टी-स्टेप रिसर्च, हार्डवेयर-अवेयर रिकमेंडेशन के साथ एक मॉडल कुकबुक, साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स एडिटर, नोट्स, टास्क, कैलडेव (CalDAV) कैलेंडर, और एआई (AI) ट्रायज के साथ एक आईएमएपी/एसएमटीपी (IMAP/SMTP) इनबॉक्स प्रदान करता है।

अपने वीपीएस (VPS) पर ओडिसी को सेल्फ-होस्ट करने से हर बातचीत, डॉक्यूमेंट, एम्बेडिंग और ईमेल पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। आप ओपनएआई (OpenAI), ओपनराउटर (OpenRouter), या किसी भी संगत एंडपॉइंट के लिए अपनी एपीआई (API) कीज़ लाते हैं, जबकि परसिस्टेंट मेमोरी और स्किल्स समय के साथ विकसित होते हैं, बिना किसी प्रति-सीट शुल्क या वेंडर लॉक-इन के।