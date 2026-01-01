1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ShinyProxy डिप्लॉय करें।
शाइनी, डैश, स्ट्रीमलिट और अन्य डेटा ऐप्स को बिल्ट-इन प्रमाणीकरण के साथ डिप्लॉय करने के लिए ओपन-सोर्स सर्वर।
ShinyProxy के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ShinyProxy के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ShinyProxy ओपन एनालिटिक्स द्वारा बनाया गया ओपन-सोर्स सर्वर है जो R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, और कई अन्य फ्रेमवर्क में लिखे गए इंटरैक्टिव डेटा एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए है। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता सत्र को एक अलग Docker कंटेनर में लॉन्च करता है, फिर HTTP और WebSocket ट्रैफिक को ब्राउज़र पर वापस प्रॉक्सी करता है, ताकि प्रत्येक विज़िटर को साझा स्थिति को दूषित किए बिना एक स्वच्छ वातावरण मिले।
अपने स्वयं के VPS पर ShinyProxy को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना मॉडल, डेटासेट और डैशबोर्ड को आपकी परिधि के भीतर रखता है, जबकि टीमों को एंटरप्राइज़ सुविधाएँ — प्रमाणीकरण, समूह-आधारित एक्सेस कंट्रोल, उपयोग लॉगिंग — प्रति-सीट लाइसेंसिंग या वेंडर लॉक-इन के बिना प्रदान करता है।
ShinyProxy की मुख्य विशेषताएं
प्रति उपयोगकर्ता कंटेनर
प्रत्येक सेशन अपना खुद का डॉकर कंटेनर बनाता है ताकि उपयोगकर्ता कभी भी स्टेट, सेशन या कंप्यूट संसाधनों को साझा न करें।
बहु-फ्रेमवर्क समर्थन
R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, और कंटेनर के रूप में पैकेज किए गए किसी भी अन्य वेब ऐप को होस्ट करें।
प्लग करने योग्य ऑथेंटिकेशन
LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak, या सोशल लॉगिन को प्लग इन करके, समूह-आधारित एक्सेस कंट्रोल से ऐप्स को सुरक्षित करें।
उपयोग एनालिटिक्स
बिल्ट-इन इवेंट लॉगिंग क्षमता नियोजन और ऑडिटिंग के लिए ऐप लॉन्च, अवधि और सक्रिय सेशन को ट्रैक करता है।
वेबसॉकेट स्ट्रीमिंग
मूल वेबसॉकेट और HTTP/2 प्रॉक्सींग इंटरैक्टिव शाइनी और डैश ऐप्स को लोड के तहत रिस्पॉन्सिव बनाए रखता है।
एडमिन डैशबोर्ड
लाइव एडमिन व्यू चल रहे कंटेनरों को दिखाता है, ऑपरेटरों को गतिविधि का निरीक्षण करने देता है, और मांग पर सेशन को रोकता है।
आपको ShinyProxy को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।