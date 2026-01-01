ShinyProxy ओपन एनालिटिक्स द्वारा बनाया गया ओपन-सोर्स सर्वर है जो R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, और कई अन्य फ्रेमवर्क में लिखे गए इंटरैक्टिव डेटा एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए है। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता सत्र को एक अलग Docker कंटेनर में लॉन्च करता है, फिर HTTP और WebSocket ट्रैफिक को ब्राउज़र पर वापस प्रॉक्सी करता है, ताकि प्रत्येक विज़िटर को साझा स्थिति को दूषित किए बिना एक स्वच्छ वातावरण मिले।

अपने स्वयं के VPS पर ShinyProxy को सेल्फ-होस्ट करना मालिकाना मॉडल, डेटासेट और डैशबोर्ड को आपकी परिधि के भीतर रखता है, जबकि टीमों को एंटरप्राइज़ सुविधाएँ — प्रमाणीकरण, समूह-आधारित एक्सेस कंट्रोल, उपयोग लॉगिंग — प्रति-सीट लाइसेंसिंग या वेंडर लॉक-इन के बिना प्रदान करता है।