EspoCRM एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स CRM प्लेटफॉर्म है जो सभी आकार के संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें ग्राहक संबंधों के प्रबंधन के लिए एक फ्लेक्सिबल, कस्टमाइज़ेबल सिस्टम की आवश्यकता है। यह मार्केटिंग कैंपेन, ईमेल इंटीग्रेशन और सपोर्ट केस के लिए बिल्ट-इन हेल्पडेस्क के साथ-साथ पूरे सेल्स साइकिल — लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, ऑपर्च्युनिटीज और एक्टिविटीज — को कवर करता है।

अपने VPS पर EspoCRM को सेल्फ-होस्ट करना आपके सभी ग्राहक डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग फीस, बिना वेंडर लॉक-इन के, और आपके सटीक बिज़नेस प्रोसेस से मेल खाने के लिए कस्टम एंटिटीज, फील्ड्स और वर्कफ्लो के साथ प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है।