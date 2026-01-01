EspoCRM को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
एक स्वच्छ, कस्टमाइज़ेबल इंटरफ़ेस में लीड्स, संपर्क, डील्स, कैंपेन और सपोर्ट केस को प्रबंधित करने के लिए मुफ्त, ओपन-सोर्स CRM प्लेटफॉर्म।
EspoCRM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप EspoCRM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
EspoCRM एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स CRM प्लेटफॉर्म है जो सभी आकार के संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें ग्राहक संबंधों के प्रबंधन के लिए एक फ्लेक्सिबल, कस्टमाइज़ेबल सिस्टम की आवश्यकता है। यह मार्केटिंग कैंपेन, ईमेल इंटीग्रेशन और सपोर्ट केस के लिए बिल्ट-इन हेल्पडेस्क के साथ-साथ पूरे सेल्स साइकिल — लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, ऑपर्च्युनिटीज और एक्टिविटीज — को कवर करता है।
अपने VPS पर EspoCRM को सेल्फ-होस्ट करना आपके सभी ग्राहक डेटा को आपके सीधे नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग फीस, बिना वेंडर लॉक-इन के, और आपके सटीक बिज़नेस प्रोसेस से मेल खाने के लिए कस्टम एंटिटीज, फील्ड्स और वर्कफ्लो के साथ प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है।
EspoCRM की मुख्य विशेषताएं
भरा हुआ सेल्स पाइपलाइन
हर अकाउंट रिकॉर्ड में निर्मित अनुकूलन योग्य अवसर चरणों, गतिविधि लॉग और पूर्वानुमान के साथ, पहले संपर्क से लेकर बंद होने तक लीड्स को ट्रैक करें।
मार्केटिंग कैंपेन
लक्षित संपर्क सूचियों को ओपन और क्लिक ट्रैकिंग के साथ ईमेल कैंपेन बनाएं और भेजें, जिसके लिए किसी तीसरे पक्ष के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी।
अनुकूलित इकाइयाँ और फ़ील्ड्स
नए एंटिटी प्रकारों, फ़ील्ड्स, संबंधों और व्यूज़ के साथ एडमिन पैनल के माध्यम से कस्टम डेटा मॉडल बनाएं — अधिकांश कस्टमाइज़ेशन के लिए कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
बिल्ट-इन हेल्पडेस्क
ग्राहक सहायता मामलों को एक टिकटिंग सिस्टम से संभालें जो पूर्ण संदर्भ के लिए सीधे संपर्कों, खातों और बिक्री रिकॉर्ड से लिंक करता है।
REST API और एकीकरण
EspoCRM को एक क्लीन REST API के माध्यम से बाहरी सिस्टम से कनेक्ट करें, जिसमें ईमेल सर्वर, VoIP और लोकप्रिय बिजनेस टूल्स के लिए बिल्ट-इन इंटीग्रेशन शामिल हैं।
आपको EspoCRM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।