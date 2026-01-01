jsreport एक ओपन-सोर्स रिपोर्टिंग सर्वर है जो HTML टेम्पलेट्स से उत्पादन-गुणवत्ता वाले व्यावसायिक दस्तावेज़ बनाता है। डेवलपमेंट टीमें इसे एक साझा सेवा के रूप में उपयोग करती हैं जिसे संगठन में कोई भी एप्लिकेशन REST API के माध्यम से कॉल कर सकता है — JSON डेटा पास करके और कॉलिंग एप्लिकेशन में किसी भी रेंडरिंग लॉजिक के बिना एक स्वरूपित PDF, Excel स्प्रेडशीट, DOCX, या HTML प्रतिक्रिया प्राप्त करके। टेम्पलेट्स मानक HTML और CSS में Handlebars या अन्य समर्थित इंजनों का उपयोग करके लिखे जाते हैं, ताकि कोई भी वेब डेवलपर एक मालिकाना DSL सीखे बिना उन्हें बना और बनाए रख सके।

jsreport को सेल्फ-होस्ट करना जेनरेट किए गए दस्तावेज़ों — इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, वित्तीय विवरण — को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को किसी तीसरे पक्ष की रेंडरिंग सेवा पर भेजे बिना। प्रति-दस्तावेज़ कोई शुल्क नहीं और कोई उपयोग सीमा नहीं।