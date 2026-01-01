jsreport को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ डिप्लॉय करें।
REST API के माध्यम से HTML टेम्पलेट्स से PDF, Excel, और DOCX दस्तावेज़ जनरेट करने के लिए एक सेल्फ-होस्टेड JavaScript रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप jsreport के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
jsreport एक ओपन-सोर्स रिपोर्टिंग सर्वर है जो HTML टेम्पलेट्स से उत्पादन-गुणवत्ता वाले व्यावसायिक दस्तावेज़ बनाता है। डेवलपमेंट टीमें इसे एक साझा सेवा के रूप में उपयोग करती हैं जिसे संगठन में कोई भी एप्लिकेशन REST API के माध्यम से कॉल कर सकता है — JSON डेटा पास करके और कॉलिंग एप्लिकेशन में किसी भी रेंडरिंग लॉजिक के बिना एक स्वरूपित PDF, Excel स्प्रेडशीट, DOCX, या HTML प्रतिक्रिया प्राप्त करके। टेम्पलेट्स मानक HTML और CSS में Handlebars या अन्य समर्थित इंजनों का उपयोग करके लिखे जाते हैं, ताकि कोई भी वेब डेवलपर एक मालिकाना DSL सीखे बिना उन्हें बना और बनाए रख सके।
jsreport को सेल्फ-होस्ट करना जेनरेट किए गए दस्तावेज़ों — इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, वित्तीय विवरण — को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को किसी तीसरे पक्ष की रेंडरिंग सेवा पर भेजे बिना। प्रति-दस्तावेज़ कोई शुल्क नहीं और कोई उपयोग सीमा नहीं।
jsreport की मुख्य विशेषताएं
एकाधिक आउटपुट फॉर्मेट
एक ही टेम्पलेट से PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV, या XML उत्पन्न करें, API पैरामीटर के माध्यम से फॉर्मेट बदलकर और अलग-अलग डिज़ाइन बनाए बिना।
REST API रेंडरिंग
प्रत्येक टेम्पलेट एक POST एंडपॉइंट है — एप्लिकेशन JSON डेटा पास करते हैं और रेंडर किया गया दस्तावेज़ वापस प्राप्त करते हैं, रिपोर्ट लॉजिक को एप्लिकेशन कोड से अलग करते हुए।
ब्राउज़र-आधारित डिज़ाइनर
बिल्ट-इन वेब एडिटर का उपयोग करके, टूल्स के बीच स्विच किए बिना, सीधे ब्राउज़र में रिपोर्ट टेम्पलेट्स को डिज़ाइन करें, प्रीव्यू करें और टेस्ट करें।
रिपोर्ट शेड्यूलिंग
रिपोर्ट को निश्चित अंतराल पर स्वचालित रूप से चलाने के लिए शेड्यूल करें और उन्हें ईमेल द्वारा वितरित करें या आउटपुट को स्टोर करें, जिससे मैन्युअल आवर्ती निर्यात की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
टेम्पलेट वर्जनिंग
बिल्ट-इन वर्जन हिस्ट्री के साथ टेम्पलेट में हर बदलाव को ट्रैक करें और किसी अलग VCS को बनाए बिना किसी भी पिछले वर्जन पर रोल बैक करें।
आपको jsreport को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।