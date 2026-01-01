Readyset एक पार्शियल-स्टेट स्ट्रीमिंग SQL कैश है जो आपके एप्लिकेशन और मौजूदा पोस्टग्रेस या MySQL डेटाबेस के बीच स्थित होता है। यह नेटिव वायर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ताकि एप्लिकेशन अपने मौजूदा ड्राइवर और कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो सकें — कोई कोड परिवर्तन नहीं, कोई ORM रीराइट नहीं, और बनाए रखने के लिए कोई अलग कैश इनवैलिडेशन लॉजिक नहीं।

अंदरूनी तौर पर, Readyset इंक्रीमेंटल व्यू मेंटेनेंस का उपयोग करता है ताकि अंतर्निहित तालिकाओं के बदलने पर कैश किए गए क्वेरी परिणाम अपडेट रहें, जिससे Redis या Memcached जैसे पारंपरिक की-वैल्यू कैश की स्टेलनेस और कैश-स्टैम्पेड समस्याओं को खत्म किया जा सके। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग क्वेरी ट्रैफिक और डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, जबकि प्रबंधित कैशिंग सेवाओं के प्रति-क्वेरी शुल्क को हटाती है।