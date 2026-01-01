1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Readyset डिप्लॉय करें
वायर-संगत कैशिंग लेयर जो Postgres और MySQL के सामने स्थित है ताकि क्वेरीज़ को तेज़ किया जा सके और रीड ट्रैफ़िक को स्केल किया जा सके।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Readyset के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Readyset एक पार्शियल-स्टेट स्ट्रीमिंग SQL कैश है जो आपके एप्लिकेशन और मौजूदा पोस्टग्रेस या MySQL डेटाबेस के बीच स्थित होता है। यह नेटिव वायर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ताकि एप्लिकेशन अपने मौजूदा ड्राइवर और कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो सकें — कोई कोड परिवर्तन नहीं, कोई ORM रीराइट नहीं, और बनाए रखने के लिए कोई अलग कैश इनवैलिडेशन लॉजिक नहीं।
अंदरूनी तौर पर, Readyset इंक्रीमेंटल व्यू मेंटेनेंस का उपयोग करता है ताकि अंतर्निहित तालिकाओं के बदलने पर कैश किए गए क्वेरी परिणाम अपडेट रहें, जिससे Redis या Memcached जैसे पारंपरिक की-वैल्यू कैश की स्टेलनेस और कैश-स्टैम्पेड समस्याओं को खत्म किया जा सके। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग क्वेरी ट्रैफिक और डेटा को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखती है, जबकि प्रबंधित कैशिंग सेवाओं के प्रति-क्वेरी शुल्क को हटाती है।
Readyset की मुख्य विशेषताएं
वायर-संगत प्रॉक्सी
एप्लिकेशन और Postgres या MySQL के बीच में फिट बैठता है, बिना किसी ड्राइवर बदलाव, ORM रीराइट्स, या सीखने के लिए नई क्लाइंट लाइब्रेरीज़ के।
वृद्धिशील दृश्य रखरखाव
जैसे ही अपस्ट्रीम टेबल बदलते हैं, कैश किए गए क्वेरी परिणाम यथास्थान अपडेट हो जाते हैं, जिससे मैन्युअल कैश इनवैलिडेशन या टीटीएल अनुमान के बिना रीड्स ताज़ा रहते हैं।
स्पष्ट क्वेरी कैशिंग
CREATE CACHE स्टेटमेंट का उपयोग करके आप चुनते हैं कि किन SELECT स्टेटमेंट को कैश करना है, जिससे मेमोरी के उपयोग और क्या त्वरित होता है, इस पर सटीक नियंत्रण मिलता है।
बिल्ट-इन ग्राफाना डैशबोर्ड
बंडल किया गया ग्राफाना इंस्टेंस और प्रोमेथियस एक्सपोर्टर स्टैक के शुरू होते ही कैश किए गए क्वेरी काउंट्स, हिट रेट्स और रेप्लिकेशन लैग दिखाता है।
रीड-थ्रूपुट स्केल-आउट
भारी रीड वर्कलोड प्राइमरी डेटाबेस पर दबाव डालने के बजाय Readyset मेमोरी पर पड़ते हैं, जिससे अपस्ट्रीम राइट्स और एनालिटिक्स को सेवा देने के लिए मुक्त हो जाता है।
Postgres और MySQL समानता
एक एकल बाइनरी दोनों इंजनों का समर्थन करती है, इसलिए वही कैशिंग वर्कफ़्लो लागू होता है चाहे आपका एप्लिकेशन वायर पर PostgreSQL या MySQL से बात करता हो।
आपको Readyset को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।