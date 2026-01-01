1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Whishper डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग सुइट जो व्हिस्पर, अनुवाद और संपादन को पूरी तरह से आपके अपने सर्वर पर चलाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Whishper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
व्हिस्पर एक ओपन-सोर्स ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग सूट है जो OpenAI व्हिस्पर को स्थानीय रूप से चलाता है ताकि बिना किसी तीसरे पक्ष की सेवा को ऑडियो भेजे उच्च-सटीकता वाला स्पीच-टू-टेक्स्ट मिल सके। मीडिया फ़ाइलें अपलोड करें, yt-dlp द्वारा समर्थित कोई भी यूआरएल पेस्ट करें, और व्हिस्पर एक ही जगह पर ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और सबटाइटल संपादन को संभालता है — यह सब एक पॉलिश किए गए वेब यूआई के माध्यम से।
व्हिस्पर को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील रिकॉर्डिंग — साक्षात्कार, मीटिंग, व्याख्यान, ग्राहक कॉल — पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं। बंडल किया गया LibreTranslate इंजन दर्जनों भाषाओं में ऑफ़लाइन मशीन अनुवाद जोड़ता है, और एकीकृत सबटाइटल एडिटर आपको ब्राउज़र छोड़े बिना समय को ठीक करने, सेगमेंट को विभाजित करने और SRT, VTT, TXT, या JSON में निर्यात करने की सुविधा देता है।
Whishper की मुख्य विशेषताएं
स्थानीय व्हिस्पर ट्रांसक्रिप्शन
फास्टरव्हिस्पर द्वारा संचालित, बिना किसी बाहरी API कॉल या प्रति-मिनट शुल्क के अपने स्वयं के हार्डवेयर पर ऑडियो और वीडियो को ट्रांसक्राइब करें।
URL और फ़ाइल इंजेशन
फ़ाइल सीधे ड्रॉप करें या yt-dlp द्वारा समर्थित कोई भी URL पेस्ट करें — YouTube, पॉडकास्ट, डायरेक्ट लिंक — और Whishper उसे प्राप्त करता है और ट्रांसक्राइब करता है।
ऑफलाइन अनुवाद
बंडल्ड LibreTranslate इंजन टेक्स्ट को किसी कमर्शियल ट्रांसलेशन API पर भेजे बिना ट्रांसक्रिप्शन को दर्जनों भाषाओं में अनुवाद करता है।
बिल्ट-इन सबटाइटल एडिटर
समय को संपादित करें, सेगमेंट को विभाजित या इन्सर्ट करें, और CPS चेतावनियों को लाइव देखें, जबकि ऑडियो चलने पर प्लेयर सक्रिय लाइन को हाइलाइट करता है।
कई निर्यात फॉर्मेट
पूर्ण किए गए ट्रांसक्रिप्शन को SRT, VTT, TXT, या JSON के रूप में डाउनलोड करें, या सीधे अपने क्लिपबोर्ड पर मूल टेक्स्ट कॉपी करें।
CPU और GPU प्रोफाइल
यह सीधे तौर पर स्टैंडर्ड CPU इंस्टेंस पर चलता है और सक्षम हार्डवेयर पर काफी तेज़ ट्रांसक्रिप्शन के लिए NVIDIA GPU एक्सेलेरेशन को सपोर्ट करता है।
आपको Whishper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।