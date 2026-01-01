व्हिस्पर एक ओपन-सोर्स ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग सूट है जो OpenAI व्हिस्पर को स्थानीय रूप से चलाता है ताकि बिना किसी तीसरे पक्ष की सेवा को ऑडियो भेजे उच्च-सटीकता वाला स्पीच-टू-टेक्स्ट मिल सके। मीडिया फ़ाइलें अपलोड करें, yt-dlp द्वारा समर्थित कोई भी यूआरएल पेस्ट करें, और व्हिस्पर एक ही जगह पर ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद और सबटाइटल संपादन को संभालता है — यह सब एक पॉलिश किए गए वेब यूआई के माध्यम से।

व्हिस्पर को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील रिकॉर्डिंग — साक्षात्कार, मीटिंग, व्याख्यान, ग्राहक कॉल — पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं। बंडल किया गया LibreTranslate इंजन दर्जनों भाषाओं में ऑफ़लाइन मशीन अनुवाद जोड़ता है, और एकीकृत सबटाइटल एडिटर आपको ब्राउज़र छोड़े बिना समय को ठीक करने, सेगमेंट को विभाजित करने और SRT, VTT, TXT, या JSON में निर्यात करने की सुविधा देता है।