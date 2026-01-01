LimeSurvey एक प्रमुख ओपन-सोर्स सर्वे प्लेटफॉर्म है जो शोधकर्ताओं, व्यवसायों और संस्थानों को पेशेवर ऑनलाइन प्रश्नावली बनाने में सक्षम बनाता है। यह 80+ भाषाओं, उन्नत ब्रांचिंग लॉजिक, प्रतिभागी प्रबंधन और SPSS और Excel फॉर्मेट सहित व्यापक डेटा एक्सपोर्ट विकल्पों को सपोर्ट करता है।

अपने व्यापक प्रश्न प्रकारों, कस्टम थीमिंग और प्लगइन आर्किटेक्चर के साथ, LimeSurvey बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के एंटरप्राइज़-ग्रेड सर्वे क्षमताएं प्रदान करता है। इस टेम्पलेट में विश्वसनीय डेटा स्टोरेज के लिए MariaDB, तेज़ सेशन प्रबंधन के लिए Redis और सुरक्षित सर्वे सबमिशन के लिए Traefik HTTPS राउटिंग शामिल है।