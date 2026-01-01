1-क्लिक में Redis Commander इंस्टॉलेशन डिप्लॉय करें।
वेब-आधारित Redis प्रबंधन UI, कीज़ ब्राउज़ करने, वैल्यूज़ एडिट करने और किसी भी ब्राउज़र से Redis डेटाबेस की निगरानी करने के लिए।
Redis Commander के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Redis Commander के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Redis Commander Redis डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है। यह कीस्पेस नेविगेट करने के लिए एक ट्री-स्टाइल ब्राउज़र, स्ट्रिंग्स, हैश, लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट के लिए इनलाइन एडिटर, और मनमाने Redis कमांड चलाने के लिए एक बिल्ट-इन कमांड कंसोल प्रदान करता है। सर्वर के आंकड़े — मेमोरी उपयोग, कनेक्टेड क्लाइंट, हिट रेट — डैशबोर्ड पर एक नज़र में देखे जा सकते हैं।
यह डिप्लॉयमेंट Redis Commander को एक Redis 7 इंस्टेंस के साथ बंडल करता है, ताकि आपको एक सिंगल स्टैक में एक पूरी तरह से काम करने वाला की-वैल्यू स्टोर और इसका मैनेजमेंट UI मिले। HTTP बेसिक ऑथ वेब इंटरफ़ेस को अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रखता है, और Redis इंस्टेंस एक जनरेटेड पासवर्ड से सुरक्षित है ताकि यह क्रेडेंशियल के बिना एक्सपोज़ न हो।
Redis Commander की मुख्य विशेषताएं
कुंजी ब्राउज़र
अपने पूरे Redis कीस्पेस को ट्री व्यू में नेविगेट करें, पैटर्न के अनुसार खोजें, और बिना Redis कमांड लिखे सीधे ब्राउज़र में किसी भी वैल्यू का निरीक्षण या संपादन करें।
सभी डेटा प्रकार
स्ट्रिंग्स, हैश, लिस्ट्स, सेट्स, सॉर्टेड सेट्स और स्ट्रीम्स को टाइप-अवेयर एडिटर्स के साथ देखें और एडिट करें, जो डेटा को एक संरचित, पठनीय फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं।
कमांड कंसोल
बिल्ट-इन कंसोल से मनमानी Redis कमांड चलाएँ और तुरंत प्रतिक्रिया देखें — डीबगिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और वन-ऑफ डेटा ऑपरेशंस के लिए उपयोगी है।
सर्वर आँकड़े
डैशबोर्ड एक नज़र में रीयल-टाइम Redis सर्वर मेट्रिक्स दिखाता है, जिसमें मेमोरी खपत, कीस्पेस हिट/मिस दरें, कनेक्टेड क्लाइंट्स और अपटाइम शामिल हैं।
HTTP बेसिक ऑथ
वेब इंटरफ़ेस यूज़रनेम और पासवर्ड प्रमाणीकरण द्वारा सुरक्षित है, जो ब्राउज़र UI के माध्यम से आपके Redis डेटा तक अनधिकृत पहुँच को रोकता है।
आपको Redis Commander को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।