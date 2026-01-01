Redis Commander Redis डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए एक हल्का, ओपन-सोर्स वेब इंटरफ़ेस है। यह कीस्पेस नेविगेट करने के लिए एक ट्री-स्टाइल ब्राउज़र, स्ट्रिंग्स, हैश, लिस्ट, सेट और सॉर्टेड सेट के लिए इनलाइन एडिटर, और मनमाने Redis कमांड चलाने के लिए एक बिल्ट-इन कमांड कंसोल प्रदान करता है। सर्वर के आंकड़े — मेमोरी उपयोग, कनेक्टेड क्लाइंट, हिट रेट — डैशबोर्ड पर एक नज़र में देखे जा सकते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट Redis Commander को एक Redis 7 इंस्टेंस के साथ बंडल करता है, ताकि आपको एक सिंगल स्टैक में एक पूरी तरह से काम करने वाला की-वैल्यू स्टोर और इसका मैनेजमेंट UI मिले। HTTP बेसिक ऑथ वेब इंटरफ़ेस को अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रखता है, और Redis इंस्टेंस एक जनरेटेड पासवर्ड से सुरक्षित है ताकि यह क्रेडेंशियल के बिना एक्सपोज़ न हो।