1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Transmute डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित फ़ाइल कनवर्टर जो दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो को थर्ड-पार्टी सर्वर पर अपलोड किए बिना परिवर्तित करता है।
Transmute के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Transmute के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ट्रांसम्यूट एक गोपनीयता-केंद्रित फ़ाइल कनवर्टर है जो दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो को एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से विभिन्न फॉर्मेट के बीच बदलता है। फ़ाइलें आपके अपने सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस द्वारा प्रोसेस की जाती हैं बजाय किसी अज्ञात क्लाउड सेवा के, इसलिए संवेदनशील सामग्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़ती और कोई अपलोड सीमा, वॉटरमार्क या प्रति-रूपांतरण शुल्क नहीं होता है।
वीपीएस पर ट्रांसम्यूट को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को एक निजी, हमेशा उपलब्ध रूपांतरण टूल देता है जो किसी भी ब्राउज़र से पहुंच योग्य है। यह विज्ञापन-समर्थित ऑनलाइन कनवर्टर का एक व्यावहारिक विकल्प है जो डेटा एकत्र करते हैं, जो इसे कठोर डेटा-हैंडलिंग आवश्यकताओं वाले संगठनों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है जो किसी थर्ड पार्टी को फ़ाइलें दिए बिना बस फॉर्मेट रूपांतरण चाहता है।
Transmute की मुख्य विशेषताएं
गोपनीयता पर केंद्रित रूपांतरण
फ़ाइलें पूरी तरह से आपके अपने सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस पर संसाधित की जाती हैं, इसलिए संवेदनशील दस्तावेज़ और मीडिया कभी भी किसी थर्ड-पार्टी सर्वर तक नहीं पहुँचते।
बहु-प्रारूप समर्थन
डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना, एक ही इंटरफ़ेस से दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो प्रारूपों को परिवर्तित करें।
कोई अपलोड सीमा नहीं।
स्व-होस्टिंग मुफ्त ऑनलाइन रूपांतरण सेवाओं द्वारा लगाई गई फ़ाइल-आकार की सीमाओं और वॉटरमार्क को हटा देता है।
ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस
किसी भी ब्राउज़र से खींचें, छोड़ें और रूपांतरित करें, एक सरल इंटरफ़ेस के साथ जिसके लिए शुरू करने के लिए किसी खाते की आवश्यकता नहीं है।
पूर्ण डेटा स्वामित्व
अपनी VPS पर सेवा चलाएँ ताकि फाइलों के भंडारण स्थान और उन्हें कब तक रखा जाता है, इस पर आपका पूरा नियंत्रण रहे।
आपको Transmute को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।