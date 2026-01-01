ट्रांसम्यूट एक गोपनीयता-केंद्रित फ़ाइल कनवर्टर है जो दस्तावेज़ों, छवियों, ऑडियो और वीडियो को एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से विभिन्न फॉर्मेट के बीच बदलता है। फ़ाइलें आपके अपने सेल्फ-होस्टेड इंस्टेंस द्वारा प्रोसेस की जाती हैं बजाय किसी अज्ञात क्लाउड सेवा के, इसलिए संवेदनशील सामग्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़ती और कोई अपलोड सीमा, वॉटरमार्क या प्रति-रूपांतरण शुल्क नहीं होता है।

वीपीएस पर ट्रांसम्यूट को सेल्फ-होस्ट करना टीमों को एक निजी, हमेशा उपलब्ध रूपांतरण टूल देता है जो किसी भी ब्राउज़र से पहुंच योग्य है। यह विज्ञापन-समर्थित ऑनलाइन कनवर्टर का एक व्यावहारिक विकल्प है जो डेटा एकत्र करते हैं, जो इसे कठोर डेटा-हैंडलिंग आवश्यकताओं वाले संगठनों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाता है जो किसी थर्ड पार्टी को फ़ाइलें दिए बिना बस फॉर्मेट रूपांतरण चाहता है।