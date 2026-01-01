Daptin एक ओपन-सोर्स बैकएंड-एज़-ए-सर्विस है जो किसी भी डेटा मॉडल को पूर्ण REST और GraphQL API में बदल देता है, जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन, भूमिका-आधारित अनुमतियां और बिल्ट-इन स्टेट मशीनें शामिल हैं। एंडपॉइंट हैंडलर लिखने के बजाय, आप YAML या JSON में एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स को परिभाषित करते हैं, और Daptin स्वचालित रूप से पूर्ण CRUD इंटरफ़ेस, डैशबोर्ड और OpenAPI स्पेसिफिकेशन जनरेट करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Daptin को सेल्फ-होस्टिंग करने से यूज़र रिकॉर्ड्स, OAuth क्रेडेंशियल और अपलोड की गई एसेट्स बिना किसी प्रति-रिक्वेस्ट शुल्क के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती हैं। सिंगल-बाइनरी डिप्लॉयमेंट में SQLite, PostgreSQL और MySQL के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट शामिल है, साथ ही क्लाउड-सिंक्ड फ़ाइल कॉलम के लिए rclone-समर्थित स्टोरेज एडेप्टर और चुनिंदा रूप से सुविधाओं को सक्षम करने के लिए एकीकृत मार्केटप्लेस पैकेज भी शामिल हैं।