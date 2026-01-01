Daptin को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स हेडलेस सीएमएस जो स्वचालित रूप से उत्पन्न REST और GraphQL API के माध्यम से किसी भी डेटा मॉडल को उपलब्ध कराता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Daptin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Daptin एक ओपन-सोर्स बैकएंड-एज़-ए-सर्विस है जो किसी भी डेटा मॉडल को पूर्ण REST और GraphQL API में बदल देता है, जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन, भूमिका-आधारित अनुमतियां और बिल्ट-इन स्टेट मशीनें शामिल हैं। एंडपॉइंट हैंडलर लिखने के बजाय, आप YAML या JSON में एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स को परिभाषित करते हैं, और Daptin स्वचालित रूप से पूर्ण CRUD इंटरफ़ेस, डैशबोर्ड और OpenAPI स्पेसिफिकेशन जनरेट करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Daptin को सेल्फ-होस्टिंग करने से यूज़र रिकॉर्ड्स, OAuth क्रेडेंशियल और अपलोड की गई एसेट्स बिना किसी प्रति-रिक्वेस्ट शुल्क के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहती हैं। सिंगल-बाइनरी डिप्लॉयमेंट में SQLite, PostgreSQL और MySQL के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट शामिल है, साथ ही क्लाउड-सिंक्ड फ़ाइल कॉलम के लिए rclone-समर्थित स्टोरेज एडेप्टर और चुनिंदा रूप से सुविधाओं को सक्षम करने के लिए एकीकृत मार्केटप्लेस पैकेज भी शामिल हैं।
Daptin की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित रूप से जनरेट किए गए APIs
YAML या JSON में एंटिटीज़ को परिभाषित करें और Daptin तुरंत REST एंडपॉइंट्स, एक GraphQL स्कीमा, और एक OpenAPI स्पेसिफिकेशन उपलब्ध कराता है — किसी हैंडलर कोड की आवश्यकता नहीं है।
मल्टी-डेटाबेस बैकएंड
त्वरित शुरुआत के लिए Daptin के उसी इंस्टेंस को SQLite के साथ चलाएँ, या मॉडल परिभाषाओं की एक भी लाइन बदले बिना PostgreSQL और MySQL तक स्केल करें।
प्रमाणीकरण और अनुमतियां
अंतर्निहित उपयोगकर्ता प्रबंधन, OAuth2 सोशल लॉगिन, JWT प्रमाणीकरण, और विस्तृत प्रति-पंक्ति अनुमतियाँ एक अलग पहचान सेवा की आवश्यकता को समाप्त करती हैं।
कार्य और स्टेट मशीनें
एक्शन चेन और फाइनाइट स्टेट मशीनों का उपयोग करके सीधे Daptin के अंदर व्यावसायिक वर्कफ़्लो को मॉडल करें, जो विशिष्ट CRUD ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कस्टम सर्वर कोड को बदल देता है।
क्लाउड स्टोरेज सिंक
एसेट कॉलम rclone-समर्थित प्रोवाइडर के माध्यम से फ़ाइलें स्टोर करते हैं, जिससे आप S3, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और दर्जनों अन्य बैकएंड पर अपलोड को तुरंत सिंक कर सकते हैं।
आपको Daptin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।