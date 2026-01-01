1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Form.io डिप्लॉय करें।
डायनामिक फॉर्म बनाने, एम्बेड करने और प्रबंधित करने के लिए ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर और डेटा प्रबंधन API प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Form.io के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Form.io एक ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डिंग और एपीआई प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को जटिल फॉर्म बनाने, सबमिशन प्रबंधित करने और डेटा-संचालित एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। यह एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप फॉर्म बिल्डर को एक शक्तिशाली रेस्ट एपीआई बैकएंड के साथ जोड़ता है, जिससे किसी भी वेब या मोबाइल एप्लिकेशन में फॉर्म एम्बेड करना आसान हो जाता है।
Form.io को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने फॉर्म डेटा और सबमिशन का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। संवेदनशील जानकारी (जैसे सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं, ग्राहक सेवन फॉर्म, या आंतरिक वर्कफ़्लो) को संभालने वाले संगठन बिना किसी प्रति-सबमिशन शुल्क और पूर्ण डेटा संप्रभुता के साथ अपनी स्वयं की अवसंरचना पर सब कुछ रखने से लाभान्वित होते हैं।
Form.io की मुख्य विशेषताएं
दृश्य फॉर्म बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर बिना कोड लिखे टेक्स्ट फ़ील्ड्स, फ़ाइल अपलोड, नेस्टेड फ़ॉर्म और कंडीशनल लॉजिक को सपोर्ट करता है।
ऑटो-जनरेटेड REST API
प्रत्येक फॉर्म किसी भी एप्लिकेशन से सबमिशन बनाने, पढ़ने और प्रबंधित करने के लिए स्वचालित रूप से एक REST API उत्पन्न करता है।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
विस्तृत भूमिका और अनुमति प्रबंधन के साथ यह नियंत्रित करें कि कौन फॉर्म सबमिट, देख या प्रशासित कर सकता है।
कस्टम सबमिशन कार्य
वेबहुक ट्रिगर करें, ईमेल भेजें, या डेटा को स्वचालित रूप से रूपांतरित करें जब कोई फ़ॉर्म सबमिशन आता है।
एम्बेड करने योग्य जावास्क्रिप्ट SDK
फ़ॉर्म को React, Angular, Vue, या किसी भी वेब ऐप में आधिकारिक Form.io जावास्क्रिप्ट SDK का उपयोग करके एम्बेड करें।
आपको Form.io को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।