Form.io एक ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डिंग और एपीआई प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को जटिल फॉर्म बनाने, सबमिशन प्रबंधित करने और डेटा-संचालित एप्लिकेशन बनाने की अनुमति देता है। यह एक विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप फॉर्म बिल्डर को एक शक्तिशाली रेस्ट एपीआई बैकएंड के साथ जोड़ता है, जिससे किसी भी वेब या मोबाइल एप्लिकेशन में फॉर्म एम्बेड करना आसान हो जाता है।

Form.io को सेल्फ-होस्ट करने से आपको अपने फॉर्म डेटा और सबमिशन का पूर्ण स्वामित्व मिलता है। संवेदनशील जानकारी (जैसे सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं, ग्राहक सेवन फॉर्म, या आंतरिक वर्कफ़्लो) को संभालने वाले संगठन बिना किसी प्रति-सबमिशन शुल्क और पूर्ण डेटा संप्रभुता के साथ अपनी स्वयं की अवसंरचना पर सब कुछ रखने से लाभान्वित होते हैं।