1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Perplexica डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित AI सर्च इंजन जो इंटरनेट ज्ञान को स्थानीय LLM के साथ जोड़ता है और आपकी क्वेरी को ट्रैक किए बिना संदर्भित उत्तर प्रदान करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Perplexica के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Perplexica एक ओपन-सोर्स AI-संचालित उत्तर देने वाला इंजन है जो पूरी तरह से आपके अपने हार्डवेयर पर चलता है। यह वेब पर खोज करता है और उद्धृत स्रोतों के साथ सटीक उत्तरों को संश्लेषित करता है, जो Ollama के माध्यम से स्थानीय LLM और OpenAI, Claude, और Groq जैसे क्लाउड प्रदाताओं दोनों का समर्थन करता है — ताकि आप वह मॉडल चुन सकें जो आपकी गोपनीयता और प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
Perplexica को सेल्फ-होस्ट करने से हर खोज क्वेरी आपके सर्वर पर निजी रहती है। क्लाउड-आधारित AI खोज उत्पादों के विपरीत, इसमें कोई उपयोग ट्रैकिंग नहीं है, तीसरे पक्ष द्वारा कोई क्वेरी लॉगिंग नहीं है, और कोई सदस्यता शुल्क नहीं है — बस आपके पूर्ण नियंत्रण में तेज़, उद्धृत उत्तर।
Perplexica की मुख्य विशेषताएं
संदर्भित एआई उत्तर
प्रत्येक प्रतिक्रिया में स्रोत लिंक शामिल होते हैं ताकि आप जानकारी सत्यापित कर सकें और बिना AI-जनित सामग्री पर आँख बंद करके भरोसा किए गहराई से जान सकें।
स्थानीय LLM सहायता
Ollama को कनेक्ट करें और अपने हार्डवेयर पर पूरी तरह से ओपन-सोर्स मॉडल चलाएं, बिना किसी डेटा को बाहरी सेवाओं पर भेजे।
बहु-प्रदाता लचीलापन
लागत और क्षमता को संतुलित करने के लिए OpenAI, Claude, Groq, और अन्य क्लाउड प्रोवाइडर के बीच एक ही इंटरफ़ेस से स्विच करें।
पूर्ण खोज गोपनीयता
सभी क्वेरीज़ आपके VPS पर रहती हैं — कोई भी सर्च हिस्ट्री विज्ञापन नेटवर्क या एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं की जाती जो आपके व्यवहार को ट्रैक करते हैं।
आपको Perplexica को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।