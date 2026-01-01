Perplexica एक ओपन-सोर्स AI-संचालित उत्तर देने वाला इंजन है जो पूरी तरह से आपके अपने हार्डवेयर पर चलता है। यह वेब पर खोज करता है और उद्धृत स्रोतों के साथ सटीक उत्तरों को संश्लेषित करता है, जो Ollama के माध्यम से स्थानीय LLM और OpenAI, Claude, और Groq जैसे क्लाउड प्रदाताओं दोनों का समर्थन करता है — ताकि आप वह मॉडल चुन सकें जो आपकी गोपनीयता और प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

Perplexica को सेल्फ-होस्ट करने से हर खोज क्वेरी आपके सर्वर पर निजी रहती है। क्लाउड-आधारित AI खोज उत्पादों के विपरीत, इसमें कोई उपयोग ट्रैकिंग नहीं है, तीसरे पक्ष द्वारा कोई क्वेरी लॉगिंग नहीं है, और कोई सदस्यता शुल्क नहीं है — बस आपके पूर्ण नियंत्रण में तेज़, उद्धृत उत्तर।