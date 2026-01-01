1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MLflow डिप्लॉय करें।
एमएल प्रयोगों को ट्रैक करने, मॉडल प्रबंधित करने और प्रोडक्शन में एलएलएम (LLM) एप्लिकेशन की निगरानी करने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MLflow के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MLflow सबसे बड़ा ओपन-सोर्स AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके 60 मिलियन से अधिक मासिक डाउनलोड हैं। यह संपूर्ण मशीन लर्निंग लाइफसाइकिल को कवर करता है: एक्सपेरिमेंट पैरामीटर्स और मेट्रिक्स को लॉग करना, कॉन्फ़िगरेशन में रन की तुलना करना, डिप्लॉयमेंट के लिए मॉडल्स को रजिस्टर करना, और स्टेजिंग व प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के माध्यम से उनकी प्रगति का प्रबंधन करना। PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain और दर्जनों अन्य ML फ्रेमवर्क द्वारा ऑटो-लॉगिंग के माध्यम से नेटिव रूप से समर्थित है, इसे अपनाने के लिए न्यूनतम कोड परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।
वर्ज़न 3 MLflow को LLM युग में विस्तारित करता है, जिसमें एजेंट्स और LLM कॉल्स के लिए OpenTelemetry-आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, 50+ बिल्ट-इन जजों के साथ व्यवस्थित मूल्यांकन, पूर्ण लीनिएज ट्रैकिंग के साथ एक प्रॉम्प्ट रजिस्ट्री, और एक AI गेटवे है जो रेट लिमिटिंग और लागत नियंत्रण के साथ OpenAI, Anthropic और अन्य प्रोवाइडर्स के बीच ट्रैफिक को रूट करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी ट्रेसेस, आर्टिफैक्ट्स और मॉडल मेटाडेटा को रखता है।
MLflow की मुख्य विशेषताएं
प्रयोग ट्रैकिंग
हर ट्रेनिंग रन के लिए पैरामीटर्स, मेट्रिक्स, टैग्स और आर्टिफैक्ट्स लॉग करें। सबसे अच्छे मॉडल कॉन्फ़िगरेशन की पहचान करने के लिए प्रयोगों की साथ-साथ तुलना करें।
मॉडल रजिस्ट्री
स्टेजिंग और प्रोडक्शन में एमएल मॉडल को संस्करण इतिहास, अनुमोदन वर्कफ़्लो और टीम-स्तर के एक्सेस कंट्रोल के साथ केंद्रीय रूप से प्रबंधित करें।
LLM और एजेंट ट्रेसिंग
प्रत्येक LLM कॉल और एजेंट स्टेप के OpenTelemetry-आधारित पूर्ण ट्रेस कैप्चर करें। प्रोडक्शन में लेटेंसी, टोकन लागत और आउटपुट गुणवत्ता को डीबग करें।
LLM मूल्यांकन
50+ अंतर्निहित मेट्रिक्स और LLM जजों का उपयोग करके व्यवस्थित मूल्यांकन चलाएँ। गुणवत्ता में गिरावट को ट्रैक करें इससे पहले कि वे प्रोडक्शन उपयोगकर्ताओं तक पहुँचें।
प्रॉम्प्ट रजिस्ट्री
पूर्ण वंशावली ट्रैकिंग के साथ प्रॉम्प्ट्स को वर्ज़न करें, परीक्षण करें और डिप्लॉय करें। कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रॉम्प्ट्स को स्वचालित रूप से ऑप्टिमाइज़ करें।
AI गेटवे
OpenAI, Anthropic, और अन्य प्रोवाइडर्स के बीच LLM अनुरोधों को रेट लिमिटिंग और लागत नियंत्रण के साथ एक एकीकृत OpenAI-संगत API के माध्यम से रूट करें।
आपको MLflow को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।