MLflow सबसे बड़ा ओपन-सोर्स AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके 60 मिलियन से अधिक मासिक डाउनलोड हैं। यह संपूर्ण मशीन लर्निंग लाइफसाइकिल को कवर करता है: एक्सपेरिमेंट पैरामीटर्स और मेट्रिक्स को लॉग करना, कॉन्फ़िगरेशन में रन की तुलना करना, डिप्लॉयमेंट के लिए मॉडल्स को रजिस्टर करना, और स्टेजिंग व प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स के माध्यम से उनकी प्रगति का प्रबंधन करना। PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain और दर्जनों अन्य ML फ्रेमवर्क द्वारा ऑटो-लॉगिंग के माध्यम से नेटिव रूप से समर्थित है, इसे अपनाने के लिए न्यूनतम कोड परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।

वर्ज़न 3 MLflow को LLM युग में विस्तारित करता है, जिसमें एजेंट्स और LLM कॉल्स के लिए OpenTelemetry-आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, 50+ बिल्ट-इन जजों के साथ व्यवस्थित मूल्यांकन, पूर्ण लीनिएज ट्रैकिंग के साथ एक प्रॉम्प्ट रजिस्ट्री, और एक AI गेटवे है जो रेट लिमिटिंग और लागत नियंत्रण के साथ OpenAI, Anthropic और अन्य प्रोवाइडर्स के बीच ट्रैफिक को रूट करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी ट्रेसेस, आर्टिफैक्ट्स और मॉडल मेटाडेटा को रखता है।