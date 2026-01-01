tinyMediaManager एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया मैनेजर है जो TheMovieDB, TheTVDB, और Fanart.tv से रिच मेटाडेटा, आर्टवर्क और रेटिंग्स को फेच करके आपकी फिल्म और टीवी शो कलेक्शन को व्यवस्थित करता है। यह कॉन्फ़िगरेबल टेम्पलेट्स के अनुसार फाइलों का नाम बदलता है, Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, और MediaPortal के साथ संगत NFO फाइलें जेनरेट करता है, और जटिल मल्टी-डिस्क और मल्टी-एपिसोड स्ट्रक्चर्स को स्वचालित रूप से हैंडल करता है।

noVNC के माध्यम से एक्सेस किए जा सकने वाले ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के रूप में डिप्लॉय किया गया, यह बिना किसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर के पोर्ट 4000 पर आपके ब्राउज़र में पूरी तरह से चलता है। आपके VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपकी पूरी मीडिया लाइब्रेरी को दूरस्थ रूप से व्यवस्थित और बनाए रखा जा सकता है, जिसमें सभी मेटाडेटा आपके नियंत्रण में स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं।