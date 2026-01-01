1-क्लिक इंस्टॉलेशन में tinyMediaManager डिप्लॉय करें।
क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म मीडिया मैनेजर जो फिल्मों और टीवी शो को व्यवस्थित करता है, मेटाडेटा प्राप्त करता है, और मीडिया सेंटरों के लिए NFO फ़ाइलें जनरेट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप tinyMediaManager के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
tinyMediaManager एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया मैनेजर है जो TheMovieDB, TheTVDB, और Fanart.tv से रिच मेटाडेटा, आर्टवर्क और रेटिंग्स को फेच करके आपकी फिल्म और टीवी शो कलेक्शन को व्यवस्थित करता है। यह कॉन्फ़िगरेबल टेम्पलेट्स के अनुसार फाइलों का नाम बदलता है, Kodi, Emby, Jellyfin, Plex, और MediaPortal के साथ संगत NFO फाइलें जेनरेट करता है, और जटिल मल्टी-डिस्क और मल्टी-एपिसोड स्ट्रक्चर्स को स्वचालित रूप से हैंडल करता है।
noVNC के माध्यम से एक्सेस किए जा सकने वाले ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के रूप में डिप्लॉय किया गया, यह बिना किसी क्लाइंट सॉफ्टवेयर के पोर्ट 4000 पर आपके ब्राउज़र में पूरी तरह से चलता है। आपके VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि आपकी पूरी मीडिया लाइब्रेरी को दूरस्थ रूप से व्यवस्थित और बनाए रखा जा सकता है, जिसमें सभी मेटाडेटा आपके नियंत्रण में स्थानीय रूप से संग्रहीत होते हैं।
tinyMediaManager की मुख्य विशेषताएं
मेटाडेटा फेचिंग
TheMovieDB, TheTVDB, और Fanart.tv से फिल्मों और टीवी शो के लिए समृद्ध मेटाडेटा, कलाकृति, ट्रेलर और रेटिंग प्राप्त करता है।
NFO फाइल निर्माण
कोडी, एम्बी, जेलीफ़िन, प्लेक्स और मीडियापोर्टल द्वारा अपेक्षित प्रारूप में NFO फ़ाइलें बनाता है, जिससे आपका मीडिया सेंटर हमेशा सिंक में रहता है।
स्वचालित फ़ाइल नाम बदलना
प्राप्त मेटाडेटा के आधार पर पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किए जा सकने वाले टेम्पलेट्स के अनुसार आपकी मीडिया फ़ाइलों और फ़ोल्डरों का नाम बदलता है और उन्हें पुनर्व्यवस्थित करता है।
टीवी शो सहायता
यह बहु-सीज़न, बहु-एपिसोड संरचनाओं का पता लगाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है, जिसमें विशेष एपिसोड, विभाजित एपिसोड और वैकल्पिक नामकरण परंपराएं शामिल हैं।
ब्राउज़र-आधारित डेस्कटॉप
एक पूर्ण डेस्कटॉप वातावरण के रूप में चलता है जो किसी भी ब्राउज़र में noVNC के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है — किसी VNC क्लाइंट या स्थानीय इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है।
आपको tinyMediaManager को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।