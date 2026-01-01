OpenTTD, ट्रांसपोर्ट टाइकून डीलक्स का एक मुफ्त, ओपन-सोर्स रीइंप्लीमेंटेशन है, जो एक लैंडमार्क ट्रांसपोर्ट सिमुलेशन गेम है। एक डेडिकेटेड मल्टीप्लेयर सर्वर के रूप में चलाए जाने पर, यह 255 खिलाड़ियों तक को प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न या हाथ से बनाए गए मैप्स पर सड़क, रेल, समुद्र और हवाई नेटवर्क पर एक साथ निर्माण करने और प्रतिस्पर्धा करने की सुविधा देता है। दशकों के सामुदायिक विकास ने नए मैप प्रकार, बेहतर एआई प्रतिद्वंद्वी, और वाहनों, उद्योगों और शहर की शैलियों के लिए न्यूजीआरएफ कंटेंट पैक्स का एक समृद्ध इकोसिस्टम जोड़ा है।

वीपीएस पर अपने OpenTTD सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको गेम सेटिंग्स, मॉड्स, प्लेयर एक्सेस और सर्वर विजिबिलिटी पर पूरा नियंत्रण मिलता है — चाहे आप दोस्तों के साथ एक प्राइवेट गेम खेलना चाहते हों या OpenTTD गेम कोऑर्डिनेटर के माध्यम से खोजा जा सकने वाला एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सर्वर।