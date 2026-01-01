एक क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenTTD डिप्लॉय करें।
क्लासिक ट्रांसपोर्ट टाइकून डीलक्स के लिए ओपन-सोर्स मल्टीप्लेयर गेम सर्वर, जो 255 एक साथ खिलाड़ियों तक का समर्थन करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenTTD के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenTTD, ट्रांसपोर्ट टाइकून डीलक्स का एक मुफ्त, ओपन-सोर्स रीइंप्लीमेंटेशन है, जो एक लैंडमार्क ट्रांसपोर्ट सिमुलेशन गेम है। एक डेडिकेटेड मल्टीप्लेयर सर्वर के रूप में चलाए जाने पर, यह 255 खिलाड़ियों तक को प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न या हाथ से बनाए गए मैप्स पर सड़क, रेल, समुद्र और हवाई नेटवर्क पर एक साथ निर्माण करने और प्रतिस्पर्धा करने की सुविधा देता है। दशकों के सामुदायिक विकास ने नए मैप प्रकार, बेहतर एआई प्रतिद्वंद्वी, और वाहनों, उद्योगों और शहर की शैलियों के लिए न्यूजीआरएफ कंटेंट पैक्स का एक समृद्ध इकोसिस्टम जोड़ा है।
वीपीएस पर अपने OpenTTD सर्वर को सेल्फ-होस्ट करने से आपको गेम सेटिंग्स, मॉड्स, प्लेयर एक्सेस और सर्वर विजिबिलिटी पर पूरा नियंत्रण मिलता है — चाहे आप दोस्तों के साथ एक प्राइवेट गेम खेलना चाहते हों या OpenTTD गेम कोऑर्डिनेटर के माध्यम से खोजा जा सकने वाला एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सर्वर।
OpenTTD की मुख्य विशेषताएं
मैसिव मल्टीप्लेयर सहायता
सार्वजनिक, केवल-आमंत्रण और पासवर्ड-सुरक्षित गेम मोड के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट के साथ 255 एक साथ खिलाड़ियों तक होस्ट करें।
न्यूजीआरएफ मॉड सहायता
अपने सर्वर को समुदाय द्वारा बनाए गए NewGRF कंटेंट पैक के साथ विस्तारित करें जो नए वाहन, उद्योग, भू-भाग के प्रकार और दृश्य शैलियाँ जोड़ते हैं।
सेव गेम की निरंतरता
कॉन्फ़िगर करने योग्य ऑटोसेव अंतराल और एक स्थायी डेटा वॉल्यूम गेम की प्रगति की सुरक्षा करते हैं और किसी भी पिछले सत्र में आसान रोलबैक की अनुमति देते हैं।
सार्वजनिक सर्वर खोज
OpenTTD गेम कोऑर्डिनेटर के साथ स्वचालित रूप से रजिस्टर हो जाता है ताकि दुनिया भर के खिलाड़ी इन-गेम सर्वर ब्राउज़र से आपके सर्वर को ढूंढ और उसमें शामिल हो सकें।
क्लासिक गेमप्ले पुनर्जीवित
ट्रांसपोर्ट टाइकून डीलक्स का विश्वसनीय पुनर्रचना, जिसमें दशकों के गेमप्ले सुधार, नए मैप जनरेटर और उन्नत AI विरोधी शामिल हैं।
आपको OpenTTD को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।