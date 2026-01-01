1-क्लिक में M3DB डिप्लॉय करें।
वितरित टाइम-सीरीज़ डेटाबेस और प्रोमेथियस रिमोट स्टोरेज बैकएंड जो उबर में ग्रह-स्तरीय मेट्रिक्स के लिए बनाया गया है।
M3DB के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप M3DB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
M3DB एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम-सीरीज़ डेटाबेस है जिसे मूल रूप से उबर में प्रति सेकंड अरबों मेट्रिक्स को हजारों होस्ट्स पर इनजेस्ट, स्टोर और क्वेरी करने के लिए बनाया गया था। यह एक एम्बेडेड etcd-समर्थित कोऑर्डिनेटर को एक हाई-कंप्रेशन TSDB इंजन के साथ जोड़ता है जो मॉनिटरिंग वर्कलोड के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, और पोर्ट 7201 पर m3coordinator के माध्यम से एक प्रोमेथियस-संगत रिमोट रीड और रिमोट राइट API के साथ-साथ PromQL क्वेरीज़ भी प्रदान करता है।
अपने खुद के VPS पर M3DB को सेल्फ-होस्ट करना आपको प्रोमेथियस और ग्रेफाइट मेट्रिक्स के लिए लंबी अवधि का, लागत-कुशल डेटा प्रतिधारण, नेमस्पेस और रेप्लिकेशन पर पूर्ण नियंत्रण, और एक सिंगल बाइनरी देता है जो आपके डेटा बढ़ने पर एक सिंगल नोड से ग्लोबल मल्टी-ज़ोन क्लस्टर तक स्केल कर सकता है।
M3DB की मुख्य विशेषताएं
प्रोमेथियस रिमोट स्टोरेज
M3DB का उपयोग प्रोमेथियस के लिए रिमोट रीड और रिमोट राइट के माध्यम से एक ड्रॉप-इन लंबे समय तक चलने वाले बैकएंड के रूप में करें, जिससे बिना सैंपलिंग के वर्षों के मैट्रिक्स को बनाए रखा जा सके।
PromQL क्वेरी इंजन
m3coordinator के माध्यम से नेटिव प्रोमक्यूएल का उपयोग करके संग्रहीत मेट्रिक्स को क्वेरी करें, जिससे M3DB ग्राफाना और मौजूदा प्रोमेथियस डैशबोर्ड के साथ संगत हो जाता है।
उच्च-संपीड़न TSDB
एक विशेष रूप से निर्मित कॉलमनार स्टोरेज इंजन, गोरिल्ला-शैली कंप्रेशन के साथ, लाखों सक्रिय टाइम सीरीज़ होने पर भी डिस्क के उपयोग को कम रखता है।
कॉन्फ़िगर करने योग्य नेमस्पेस
तेज़ क्वेरीज़ और दीर्घकालिक स्टोरेज लागतों के बीच संतुलन बनाने के लिए स्वतंत्र रिटेंशन, ब्लॉक आकार और रिज़ॉल्यूशन के साथ कई नेमस्पेस परिभाषित करें।
एम्बेडेड etcd
सिंगल-नोड इमेज क्लस्टर टोपोलॉजी और प्लेसमेंट के लिए एम्बेडेड etcd के साथ आती है, जिससे बाहरी समन्वय सेवा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
ग्रेफाइट अंतर्ग्रहण
अंतर्निहित ग्रेफाइट कार्बन इंजेशन टीमों को ग्रेफाइट और प्रोमेथियस मैट्रिक्स को एक एकीकृत क्वेरी API के साथ एक स्टोरेज लेयर में समेकित करने की अनुमति देता है।
आपको M3DB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।