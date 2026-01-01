M3DB एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम-सीरीज़ डेटाबेस है जिसे मूल रूप से उबर में प्रति सेकंड अरबों मेट्रिक्स को हजारों होस्ट्स पर इनजेस्ट, स्टोर और क्वेरी करने के लिए बनाया गया था। यह एक एम्बेडेड etcd-समर्थित कोऑर्डिनेटर को एक हाई-कंप्रेशन TSDB इंजन के साथ जोड़ता है जो मॉनिटरिंग वर्कलोड के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, और पोर्ट 7201 पर m3coordinator के माध्यम से एक प्रोमेथियस-संगत रिमोट रीड और रिमोट राइट API के साथ-साथ PromQL क्वेरीज़ भी प्रदान करता है।

अपने खुद के VPS पर M3DB को सेल्फ-होस्ट करना आपको प्रोमेथियस और ग्रेफाइट मेट्रिक्स के लिए लंबी अवधि का, लागत-कुशल डेटा प्रतिधारण, नेमस्पेस और रेप्लिकेशन पर पूर्ण नियंत्रण, और एक सिंगल बाइनरी देता है जो आपके डेटा बढ़ने पर एक सिंगल नोड से ग्लोबल मल्टी-ज़ोन क्लस्टर तक स्केल कर सकता है।