Checkrr एक ओपन-सोर्स लाइब्रेरी इंटीग्रिटी स्कैनर है जो बड़ी मीडिया कलेक्शन को साइलेंट करप्शन से बचाता है। यह आपकी लाइब्रेरी में हर वीडियो, ऑडियो और सबटाइटल फ़ाइल पर ffprobe, मैजिक-नंबर और mimetype चेक चलाता है, फिर वेरिफाइड फ़ाइलों को bbolt डेटाबेस में हैश करता है ताकि भविष्य के स्कैन ज्ञात-अच्छी सामग्री को छोड़ दें और घंटों के बजाय मिनटों में पूरे हो जाएं।

जब कोई फ़ाइल निरीक्षण में विफल हो जाती है, तो Checkrr आपके द्वारा पहले से चलाए जा रहे arr स्टैक — Sonarr, Radarr, या Lidarr — से कनेक्ट होता है, टूटी हुई कॉपी को हटा देता है, और मैचिंग सर्विस के माध्यम से एक नया डाउनलोड ट्रिगर करता है। Checkrr को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी मीडिया इन्वेंट्री आपके अपने नियंत्रण में रहती है, बिना किसी थर्ड-पार्टी API लिमिट और शून्य चल रहे खर्च के।