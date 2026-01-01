1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Checkrr डिप्लॉय करें।
Plex और Jellyfin लाइब्रेरीज़ को दूषित मीडिया के लिए स्कैन करें और Sonarr, Radarr, और Lidarr के माध्यम से खराब फ़ाइलों को स्वचालित रूप से बदलें।
Checkrr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Checkrr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Checkrr एक ओपन-सोर्स लाइब्रेरी इंटीग्रिटी स्कैनर है जो बड़ी मीडिया कलेक्शन को साइलेंट करप्शन से बचाता है। यह आपकी लाइब्रेरी में हर वीडियो, ऑडियो और सबटाइटल फ़ाइल पर ffprobe, मैजिक-नंबर और mimetype चेक चलाता है, फिर वेरिफाइड फ़ाइलों को bbolt डेटाबेस में हैश करता है ताकि भविष्य के स्कैन ज्ञात-अच्छी सामग्री को छोड़ दें और घंटों के बजाय मिनटों में पूरे हो जाएं।
जब कोई फ़ाइल निरीक्षण में विफल हो जाती है, तो Checkrr आपके द्वारा पहले से चलाए जा रहे arr स्टैक — Sonarr, Radarr, या Lidarr — से कनेक्ट होता है, टूटी हुई कॉपी को हटा देता है, और मैचिंग सर्विस के माध्यम से एक नया डाउनलोड ट्रिगर करता है। Checkrr को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी मीडिया इन्वेंट्री आपके अपने नियंत्रण में रहती है, बिना किसी थर्ड-पार्टी API लिमिट और शून्य चल रहे खर्च के।
Checkrr की मुख्य विशेषताएं
एफएफप्रोब अखंडता स्कैन
यह उन अधूरी, गलत लेबल वाली और न चलने वाली फ़ाइलों का पता लगाता है जिन्हें Plex और Jellyfin प्लेबैक के दौरान चुपचाप छोड़ देते हैं।
Sonarr Radarr Lidarr
भ्रष्ट फ़ाइलों को हटाता है और आपके मौजूदा arr स्टैक के माध्यम से बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के एक नया डाउनलोड ट्रिगर करता है।
हैश-आधारित तेज़ रीस्कैन
फ़ाइल हैश को एक bbolt डेटाबेस में संग्रहीत करता है ताकि बार-बार किए जाने वाले स्कैन सत्यापित सामग्री को छोड़ सकें और मल्टी-टेराबाइट लाइब्रेरीज़ पर मिनटों में पूरे हो सकें।
मल्टी-इंस्टेंस arr सपोर्ट
यह एक साथ कई Sonarr और Radarr इंस्टेंस से कनेक्ट होता है, जिसमें 4K, एनिमे और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के लिए प्रति-इंस्टेंस पाथ मैपिंग होती है।
बिल्ट-इन सूचनाएं
परिणामों को Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP, और Healthchecks पर बिना निगरानी वाले शेड्यूल किए गए स्कैन के लिए भेजता है।
आपको Checkrr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।