1-क्लिक में Documenso डिप्लॉय करें।
पूर्ण डेटा स्वामित्व के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए ओपन-सोर्स दस्तावेज़ हस्ताक्षर प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Documenso के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Documenso DocuSign का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, उन संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें सुरक्षित, कानूनी रूप से बाध्यकारी डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है, संवेदनशील दस्तावेज़ों का नियंत्रण किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्रदाता को सौंपे बिना। यह मल्टी-पार्टी साइनिंग वर्कफ़्लो, दस्तावेज़ टेम्पलेट्स और व्यापक ऑडिट ट्रेल का समर्थन करता है, एक स्वच्छ इंटरफ़ेस के साथ जो कानूनी, HR और वित्त टीमों के लिए उपयुक्त है।
अपने VPS पर Documenso को सेल्फ-होस्ट करने से हर दस्तावेज़, हस्ताक्षर और ऑडिट रिकॉर्ड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। कोई प्रति-दस्तावेज़ शुल्क नहीं है, किसी विक्रेता द्वारा लगाई गई कोई स्टोरेज सीमा नहीं है, और साझा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डेटा एक्सपोज़र का कोई जोखिम नहीं है। स्थानीय प्रमाणपत्र प्रबंधन और कॉन्फ़िगर करने योग्य SMTP यह सुनिश्चित करते हैं कि हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहे।
Documenso की मुख्य विशेषताएं
बहु-पक्षीय हस्ताक्षर
दस्तावेज़ों को कई हस्ताक्षरकर्ताओं को अनुक्रमिक या समानांतर क्रम में रूट करें और वास्तविक समय में पूर्णता स्थिति को ट्रैक करें।
व्यापक ऑडिट ट्रेल
प्रत्येक कार्रवाई को टाइमस्टैम्प और आईपी पतों के साथ लॉग किया जाता है, जिससे कानूनी और अनुपालन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सबूतों का निशान तैयार होता है।
दस्तावेज़ टेम्पलेट्स
अक्सर उपयोग की जाने वाली दस्तावेज़ संरचनाओं को टेम्पलेट्स के रूप में सहेजें ताकि अनुबंध और एनडीए जैसे बार-बार होने वाले हस्ताक्षर वर्कफ़्लो को तेज़ किया जा सके।
स्थानीय प्रमाणपत्र हस्ताक्षर
दस्तावेज़ों पर स्थानीय रूप से प्रबंधित प्रमाणपत्र का उपयोग करके हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे क्रिप्टोग्राफिक प्रक्रिया पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहती है।
ईमेल नोटिफिकेशंस
स्वचालित अनुस्मारक और स्थिति अपडेट दस्तावेज़ भेजने वालों से मैन्युअल फॉलो-अप के बिना सभी पक्षों को सूचित रखते हैं।
आपको Documenso को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।