Documenso DocuSign का एक ओपन-सोर्स विकल्प है, उन संगठनों के लिए बनाया गया है जिन्हें सुरक्षित, कानूनी रूप से बाध्यकारी डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है, संवेदनशील दस्तावेज़ों का नियंत्रण किसी तीसरे पक्ष के SaaS प्रदाता को सौंपे बिना। यह मल्टी-पार्टी साइनिंग वर्कफ़्लो, दस्तावेज़ टेम्पलेट्स और व्यापक ऑडिट ट्रेल का समर्थन करता है, एक स्वच्छ इंटरफ़ेस के साथ जो कानूनी, HR और वित्त टीमों के लिए उपयुक्त है।

अपने VPS पर Documenso को सेल्फ-होस्ट करने से हर दस्तावेज़, हस्ताक्षर और ऑडिट रिकॉर्ड आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। कोई प्रति-दस्तावेज़ शुल्क नहीं है, किसी विक्रेता द्वारा लगाई गई कोई स्टोरेज सीमा नहीं है, और साझा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डेटा एक्सपोज़र का कोई जोखिम नहीं है। स्थानीय प्रमाणपत्र प्रबंधन और कॉन्फ़िगर करने योग्य SMTP यह सुनिश्चित करते हैं कि हस्ताक्षर प्रक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहे।