Seafile एक उच्च-प्रदर्शन वाला, ओपन-सोर्स फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन और शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। इसकी अनूठी ब्लॉक-लेवल सिंक टेक्नोलॉजी डिवाइसों में तेज़, बैंडविड्थ-कुशल फ़ाइल ट्रांसफर प्रदान करती है, जिससे यह बड़ी फ़ाइल लाइब्रेरीज़ का प्रबंधन करने वाली टीमों के लिए आदर्श बन जाता है। जेनेरिक क्लाउड स्टोरेज के विपरीत, Seafile को बड़े फ़ाइल कलेक्शन के विश्वसनीय सिंकिंग के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया था।

क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन, फ़ाइल वर्जनिंग, ग्रेन्युलर फ़ोल्डर परमिशन और हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए नेटिव सिंक क्लाइंट के साथ, Seafile बिना सब्सक्रिप्शन शुल्क या प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण के एंटरप्राइज़-ग्रेड फ़ाइल मैनेजमेंट प्रदान करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके सभी डेटा को आपके अपने सर्वर पर रखती है। इस टेम्पलेट में मेटाडेटा स्टोरेज के लिए MariaDB, परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Memcached, और सुरक्षित एक्सेस के लिए Traefik HTTPS राउटिंग शामिल है।