एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Seafile डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड फ़ाइल सिंक और साझाकरण प्लेटफ़ॉर्म, Dropbox के विकल्प के रूप में।
Seafile के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Seafile के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Seafile एक उच्च-प्रदर्शन वाला, ओपन-सोर्स फ़ाइल सिंक्रनाइज़ेशन और शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उपयोग दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। इसकी अनूठी ब्लॉक-लेवल सिंक टेक्नोलॉजी डिवाइसों में तेज़, बैंडविड्थ-कुशल फ़ाइल ट्रांसफर प्रदान करती है, जिससे यह बड़ी फ़ाइल लाइब्रेरीज़ का प्रबंधन करने वाली टीमों के लिए आदर्श बन जाता है। जेनेरिक क्लाउड स्टोरेज के विपरीत, Seafile को बड़े फ़ाइल कलेक्शन के विश्वसनीय सिंकिंग के लिए शुरू से ही डिज़ाइन किया गया था।
क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन, फ़ाइल वर्जनिंग, ग्रेन्युलर फ़ोल्डर परमिशन और हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए नेटिव सिंक क्लाइंट के साथ, Seafile बिना सब्सक्रिप्शन शुल्क या प्रति-उपयोगकर्ता मूल्य निर्धारण के एंटरप्राइज़-ग्रेड फ़ाइल मैनेजमेंट प्रदान करता है। सेल्फ-होस्टिंग आपके सभी डेटा को आपके अपने सर्वर पर रखती है। इस टेम्पलेट में मेटाडेटा स्टोरेज के लिए MariaDB, परफॉरमेंस कैशिंग के लिए Memcached, और सुरक्षित एक्सेस के लिए Traefik HTTPS राउटिंग शामिल है।
Seafile की मुख्य विशेषताएं
ब्लॉक-लेवल सिंक
डेल्टा सिंक्रोनाइज़ेशन केवल बदले हुए फ़ाइल ब्लॉक ट्रांसफर करता है, जिससे सभी कनेक्टेड डिवाइसों पर तेज़ और बैंडविड्थ-कुशल सिंक मिलता है।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्टेड लाइब्रेरीज़ यह सुनिश्चित करती हैं कि आपके डिवाइस से निकलने से पहले फ़ाइलें एन्क्रिप्टेड हों, जिससे स्थिर अवस्था में और ट्रांज़िट में संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहता है।
फ़ाइल संस्करण
कॉन्फ़िगर करने योग्य प्रतिधारण के साथ स्वचालित संस्करण इतिहास आपको पिछली फ़ाइल संस्करणों को पुनर्स्थापित करने और समय के साथ परिवर्तनों को ट्रैक करने की सुविधा देता है।
सुरक्षित शेयरिंग लिंक्स
नियंत्रित बाहरी सहयोग के लिए पासवर्ड, समाप्ति तिथि और डाउनलोड सीमा के साथ लिंक के माध्यम से फ़ाइलें और फ़ोल्डर साझा करें।
क्रॉस-प्लेटफॉर्म ग्राहकों
विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, आईओएस और एंड्रॉइड के लिए नेटिव सिंक क्लाइंट्स आपकी फ़ाइलों को हर डिवाइस पर सुलभ रखते हैं।
आपको Seafile को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।