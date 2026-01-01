इंडिको एक फीचर-रिच इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे CERN — वेब का जन्मस्थान — में बनाया गया था, ताकि छोटे सेमिनारों से लेकर हजारों प्रतिभागियों वाले वैश्विक वैज्ञानिक सम्मेलनों तक सब कुछ समन्वित किया जा सके। यह एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन और पीयर रिव्यू, मल्टी-ट्रैक एजेंडा, पेपर प्रोसीडिंग्स, रूम बुकिंग, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और बैज प्रिंटिंग को एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में संभालता है।

अपने वीपीएस पर इंडिको को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील प्रतिभागी डेटा, एब्स्ट्रैक्ट और अकादमिक सबमिशन को आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है, बड़े सम्मेलनों के लिए प्रति-इवेंट SaaS फीस से बचाता है, और आपको संस्थागत आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए थीम्स, प्लगइन्स और ऑथेंटिकेशन को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है।