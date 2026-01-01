Many Notes एक सेल्फ-होस्टेड Markdown नोट-टेकिंग ऐप्लिकेशन है जो आपको अपने विचारों को वॉल्ट्स (vaults) में व्यवस्थित करने देता है — लचीले कंटेनर जो संबंधित फाइलों को एक साथ या अलग रखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे काम करना पसंद करते हैं। नोट्स डेटाबेस और फाइलसिस्टम दोनों में स्टोर किए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में लॉक-इन हुए बिना अपनी सामग्री का पूरा स्वामित्व और पोर्टेबिलिटी मिलती है।

बेसिक नोट-टेकिंग के अलावा, Many Notes ऑथेंटिकेशन के साथ कई यूज़र्स को सपोर्ट करता है, टीम कोलैबोरेशन के लिए वॉल्ट शेयरिंग, रियल-टाइम ब्रॉडकास्टिंग, संबंधित नोट्स को जोड़ने के लिए बैकलिंक्स और टैग्स, और Typesense द्वारा संचालित तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च को सपोर्ट करता है। GitHub, Google, GitLab और अन्य प्रोवाइडर्स के माध्यम से OAuth लॉगिन व्यक्तियों और टीमों दोनों के लिए एक्सेस मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है।