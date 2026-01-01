Many Notes को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वॉल्ट्स, फुल-टेक्स्ट सर्च और मल्टी-यूज़र कोलैबोरेशन के साथ ओपन-सोर्स मार्कडाउन नोट लेने वाला ऐप।
Many Notes के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Many Notes के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Many Notes एक सेल्फ-होस्टेड Markdown नोट-टेकिंग ऐप्लिकेशन है जो आपको अपने विचारों को वॉल्ट्स (vaults) में व्यवस्थित करने देता है — लचीले कंटेनर जो संबंधित फाइलों को एक साथ या अलग रखते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे काम करना पसंद करते हैं। नोट्स डेटाबेस और फाइलसिस्टम दोनों में स्टोर किए जाते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में लॉक-इन हुए बिना अपनी सामग्री का पूरा स्वामित्व और पोर्टेबिलिटी मिलती है।
बेसिक नोट-टेकिंग के अलावा, Many Notes ऑथेंटिकेशन के साथ कई यूज़र्स को सपोर्ट करता है, टीम कोलैबोरेशन के लिए वॉल्ट शेयरिंग, रियल-टाइम ब्रॉडकास्टिंग, संबंधित नोट्स को जोड़ने के लिए बैकलिंक्स और टैग्स, और Typesense द्वारा संचालित तेज़ फुल-टेक्स्ट सर्च को सपोर्ट करता है। GitHub, Google, GitLab और अन्य प्रोवाइडर्स के माध्यम से OAuth लॉगिन व्यक्तियों और टीमों दोनों के लिए एक्सेस मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है।
Many Notes की मुख्य विशेषताएं
वॉल्ट संगठन
नोट्स को अलग-अलग वॉल्ट में ग्रुप करें या सब कुछ एक में रखें — हर वॉल्ट एक पोर्टेबल डायरेक्टरी है जो आपको अपनी फ़ाइल संरचना पर पूरा नियंत्रण देती है।
पूर्ण-पाठ खोज
Typesense द्वारा संचालित तेज़, टाइपो-टॉलरेंट सर्च आपको अपने सभी वॉल्ट्स में कोई भी नोट तुरंत ढूंढने में मदद करता है।
बहु-उपयोगकर्ता सहयोग
अन्य पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने वॉल्ट्स तक पहुँचने और लाइव-अपडेटिंग इंटरफेस के साथ वास्तविक समय में नोट्स पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित करें।
OAuth लॉगिन समर्थन
लचीले, पासवर्ड-मुक्त एक्सेस मैनेजमेंट के लिए GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack और अन्य OAuth प्रदाताओं के साथ प्रमाणीकृत करें।
समृद्ध मार्कडाउन संपादक
उन्नत एडिटर, जिसमें ऑटोमैटिक सेविंग, टेम्पलेट्स, बैकलिंक्स, टैग्स और PDF एक्सपोर्ट जैसी सुविधाएँ हैं, आपके राइटिंग वर्कफ़्लो को निर्बाध बनाए रखता है।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप
Many Notes को PWA के रूप में इंस्टॉल करें ताकि डेस्कटॉप और मोबाइल पर नेटिव ऐप जैसा अनुभव मिल सके, जिसमें ऑफ़लाइन-अनुकूल नेविगेशन भी शामिल है।
आपको Many Notes को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।