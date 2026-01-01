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वैज्ञानिक माइक्रोस्कोपी के लिए एक मल्टीडाइमेंशनल वेब व्यूअर के साथ ओपन-सोर्स इमेज डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OMERO के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OMERO ओपन माइक्रोस्कोपी एनवायरनमेंट डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे उन रिसर्च लैब के लिए बनाया गया है जो मल्टीडाइमेंशनल बायोइमेजिंग डेटा के साथ काम करते हैं। यह बायो-फॉर्मेट्स के माध्यम से 150 से अधिक प्रोप्राइटरी फ़ाइल फॉर्मेट से माइक्रोस्कोपी इमेज इम्पोर्ट करता है, उन्हें एक क्वेरी करने योग्य रिपॉजिटरी में रखता है, और उन्हें एक वेब व्यूअर के माध्यम से प्रस्तुत करता है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बिना चैनल, टाइम-लैप्स और Z-स्टैक्स को हैंडल करता है।
अपने VPS पर OMERO को सेल्फ-होस्ट करने से लैब ग्रुप को रॉ इमेज डेटा, एनोटेशन और एक्सेस परमिशन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जबकि यह OMERO.server बैक एंड, OMERO.web फ्रंट एंड और एक पोस्टग्रेएसक्यूएल रिपॉजिटरी को एक सिंगल डिप्लॉयमेंट में बंडल करता है।
OMERO की मुख्य विशेषताएं
बहुआयामी व्यूअर
Z-स्टैक, टाइम-लैप्स सीक्वेंस और मल्टीचैनल एक्विजिशन को सीधे ब्राउज़र में ब्राउज़ करें, बिना डेस्कटॉप माइक्रोस्कोपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए।
बायो-फॉर्मेट्स इंपोर्ट
बंडल किए गए बायो-फॉर्मेट्स लाइब्रेरी के माध्यम से 150 से अधिक मालिकाना माइक्रोस्कोपी प्रारूपों से छवियों को ग्रहण करें और मूल मेटाडेटा को संरक्षित करें।
ग्रुप और अनुमतियां
शोधकर्ताओं को सहयोगी समूहों में व्यवस्थित करें, जिसमें साझा डेटासेट और परियोजनाओं पर रीड-ओनली, रीड-एनोटेट या रीड-राइट अनुमतियाँ हों।
एनोटेशन और टैग
छवियों से टैग, रेटिंग, टिप्पणियाँ, की-वैल्यू पेयर और फ़ाइल अटैचमेंट जोड़ें ताकि प्रायोगिक संदर्भ कच्चे डेटा से जुड़ा रहे।
स्क्रिप्टिंग और APIs
Python, Java, और MATLAB API के माध्यम से विश्लेषण पाइपलाइन को स्वचालित करें या पूरे डेटासेट पर सर्वर-साइड OMERO.scripts चलाएँ।
आपको OMERO को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।