OMERO ओपन माइक्रोस्कोपी एनवायरनमेंट डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे उन रिसर्च लैब के लिए बनाया गया है जो मल्टीडाइमेंशनल बायोइमेजिंग डेटा के साथ काम करते हैं। यह बायो-फॉर्मेट्स के माध्यम से 150 से अधिक प्रोप्राइटरी फ़ाइल फॉर्मेट से माइक्रोस्कोपी इमेज इम्पोर्ट करता है, उन्हें एक क्वेरी करने योग्य रिपॉजिटरी में रखता है, और उन्हें एक वेब व्यूअर के माध्यम से प्रस्तुत करता है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बिना चैनल, टाइम-लैप्स और Z-स्टैक्स को हैंडल करता है।

अपने VPS पर OMERO को सेल्फ-होस्ट करने से लैब ग्रुप को रॉ इमेज डेटा, एनोटेशन और एक्सेस परमिशन पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जबकि यह OMERO.server बैक एंड, OMERO.web फ्रंट एंड और एक पोस्टग्रेएसक्यूएल रिपॉजिटरी को एक सिंगल डिप्लॉयमेंट में बंडल करता है।