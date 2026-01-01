Ghost एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जिसे पेशेवर प्रकाशकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सामान्य-उद्देश्य वाले कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के विपरीत, इसकी हर सुविधा — एडिटर से लेकर नेटिव ईमेल न्यूज़लेटर और सदस्यता प्रबंधन तक — विशेष रूप से लेखकों और ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन की गई है।

अपने VPS पर Ghost को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी सदस्य सूची के मालिक हैं, अपने कंटेंट को नियंत्रित करते हैं, और प्रति-सदस्य शुल्क तथा प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन से बचते हैं। MySQL डेटाबेस के शामिल होने से, आपकी पोस्ट, सदस्य और सेटिंग्स किसी भी तीसरे पक्ष की सेवा पर निर्भर किए बिना विश्वसनीय रूप से बनी रहती हैं।