1-क्लिक में घोस्ट डिप्लॉय करें।
प्रोफेशनल ब्लॉगर्स, न्यूज़लेटर्स और पेड मेंबरशिप्स के लिए ओपन-सोर्स पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म।
Ghost के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Ghost के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Ghost एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स हेडलेस CMS है जिसे पेशेवर प्रकाशकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सामान्य-उद्देश्य वाले कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के विपरीत, इसकी हर सुविधा — एडिटर से लेकर नेटिव ईमेल न्यूज़लेटर और सदस्यता प्रबंधन तक — विशेष रूप से लेखकों और ऑनलाइन क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन की गई है।
अपने VPS पर Ghost को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी सदस्य सूची के मालिक हैं, अपने कंटेंट को नियंत्रित करते हैं, और प्रति-सदस्य शुल्क तथा प्लेटफ़ॉर्म लॉक-इन से बचते हैं। MySQL डेटाबेस के शामिल होने से, आपकी पोस्ट, सदस्य और सेटिंग्स किसी भी तीसरे पक्ष की सेवा पर निर्भर किए बिना विश्वसनीय रूप से बनी रहती हैं।
Ghost की मुख्य विशेषताएं
बिल्ट-इन मेंबरशिप्स
नेटिव स्ट्राइप इंटीग्रेशन के साथ मुफ्त या सशुल्क सदस्यता टियर बनाएं — किसी प्लगइन या अतिरिक्त सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।
मूल न्यूज़लेटर
ईमेल न्यूज़लेटर्स सीधे ग्राहकों को घोस्ट के भीतर से भेजें, किसी अलग ईमेल प्लेटफ़ॉर्म को कनेक्ट किए बिना।
आधुनिक संपादक
रिच मीडिया एम्बेड, गैलरी और कोड इंजेक्शन के साथ ब्लॉक-आधारित एडिटर, जिसे लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट पब्लिशिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
हेडलेस सीएमएस API
सामग्री और एडमिन APIs आपको किसी भी फ्रंट-एंड फ्रेमवर्क को सामग्री डिलीवर करने की सुविधा देते हैं, जबकि Ghost को बैक-एंड के रूप में रखते हैं।
एसईओ और शेड्यूलिंग
बिल्ट-इन SEO ऑप्टीमाइज़ेशन, ऑटोमैटिक साइटमैप और कंटेंट शेड्यूलिंग आपकी पब्लिकेशन को बेहतर प्रदर्शन करने और व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं।
आपको Ghost को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।