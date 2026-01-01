Local Deep Research एक ओपन-सोर्स AI रिसर्च असिस्टेंट है जिसके 7,200 से अधिक GitHub स्टार्स हैं जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मल्टी-स्टेप रिसर्च वर्कफ़्लो चलाता है। यह क्वेरीज़ की योजना बनाता है, वेब पर स्रोतों को इकट्ठा करता है, कमियों पर नज़र रखता है, और उद्धृत रिपोर्ट तैयार करता है — यह वही पैटर्न है जो कमर्शियल डीप रिसर्च प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन इसमें इस बात पर पूरा नियंत्रण होता है कि कौन सा मॉडल और कौन से सर्च इंजन काम करते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट Local Deep Research को आपके पसंदीदा क्लाउड LLM प्रोवाइडर — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, या किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट से — जोड़ता है और SearXNG को एक प्राइवेसी-रेस्पेक्टिंग सर्च बैकएंड के रूप में शामिल करता है, ताकि रिसर्च क्वेरीज़ और एग्रीगेटेड स्रोत आपके VPS पर रहें जबकि मॉडल इंफरेंस आपकी पसंद के फ्रंटियर प्रोवाइडर के खिलाफ चलता है।