एक क्लिक इंस्टॉलेशन में लोकल डीप रिसर्च तैनात करें
स्व-होस्टेड एआई अनुसंधान सहायक जो क्लाउड एलएलएम प्रदाताओं का उपयोग करके पुनरावृत्तीय गहन अनुसंधान वर्कफ़्लो संचालित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Local Deep Research के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Local Deep Research एक ओपन-सोर्स AI रिसर्च असिस्टेंट है जिसके 7,200 से अधिक GitHub स्टार्स हैं जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर मल्टी-स्टेप रिसर्च वर्कफ़्लो चलाता है। यह क्वेरीज़ की योजना बनाता है, वेब पर स्रोतों को इकट्ठा करता है, कमियों पर नज़र रखता है, और उद्धृत रिपोर्ट तैयार करता है — यह वही पैटर्न है जो कमर्शियल डीप रिसर्च प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन इसमें इस बात पर पूरा नियंत्रण होता है कि कौन सा मॉडल और कौन से सर्च इंजन काम करते हैं।
यह डिप्लॉयमेंट Local Deep Research को आपके पसंदीदा क्लाउड LLM प्रोवाइडर — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, या किसी भी OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट से — जोड़ता है और SearXNG को एक प्राइवेसी-रेस्पेक्टिंग सर्च बैकएंड के रूप में शामिल करता है, ताकि रिसर्च क्वेरीज़ और एग्रीगेटेड स्रोत आपके VPS पर रहें जबकि मॉडल इंफरेंस आपकी पसंद के फ्रंटियर प्रोवाइडर के खिलाफ चलता है।
Local Deep Research की मुख्य विशेषताएं
पुनरावृत्तीय गहन शोध
प्रश्नों की योजना बनाता है, कमियों का पता लगाता है, और एक बार के उत्तरों के बजाय उद्धरणों के साथ संरचित रिपोर्टों में स्रोतों को एकत्रित करता है।
क्लाउड LLM प्रदाता
OpenRouter, OpenAI, Anthropic, और किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट के साथ काम करता है — कंटेनर को पुनरारंभ किए बिना वेब UI से प्रदाताओं और मॉडल को स्विच करें।
निजी खोज बैकएंड
SearXNG के साथ आता है, ताकि रिसर्च क्वेरीज़ को दर्जनों सर्च इंजनों से एकत्रित किया जा सके, बिना उन्हें व्यावसायिक ट्रैकर्स के सामने उजागर किए।
आपका डेटा अपनी जगह पर बना रहता है।
अनुसंधान इतिहास, जनरेट की गई रिपोर्टें और कॉन्फ़िगरेशन आपके VPS पर रहते हैं — केवल मॉडल इन्फेरेंस कॉल ही सर्वर छोड़ते हैं, जो आपके चुने हुए प्रोवाइडर को ट्रांज़िट में एन्क्रिप्टेड होते हैं।
उद्धृत, निर्यात योग्य रिपोर्ट
प्रत्येक दावे को उसके स्रोत से जोड़ा जाता है ताकि रिपोर्टों की समीक्षा की जा सके, उन्हें सत्यापित किया जा सके, और आगे के उपयोग के लिए निर्यात किया जा सके।
वेब-आधारित कॉन्फ़िगरेशन
मॉडल प्रोवाइडर, API कीज़ और सर्च सेटिंग्स को बिल्ट-इन सेटिंग्स पेज के ज़रिए मैनेज किया जाता है — सर्वर पर कॉन्फ़िग फ़ाइलों को एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको Local Deep Research को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।