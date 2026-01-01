MeTube yt-dlp के लिए एक ब्राउज़र-आधारित फ्रंटएंड है जो आपको YouTube और 1,000 से अधिक अन्य प्लेटफॉर्म से किसी भी डिवाइस से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना वीडियो डाउनलोड करने देता है। यह 4K तक क्वालिटी चयन, MP3 में केवल ऑडियो एक्सट्रैक्शन, प्लेलिस्ट और चैनल डाउनलोड, और प्रगति ट्रैकिंग के साथ एक वास्तविक समय डाउनलोड क्यू का समर्थन करता है — यह सब एक साफ, मोबाइल-फ्रेंडली इंटरफेस से।

अपने VPS पर MeTube को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डाउनलोड डेटासेंटर की गति से चलते हैं, फाइलें बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वर-साइड संग्रहीत की जाती हैं, और प्लेटफॉर्म बदलने पर भी सेवा काम करती रहती है — उन ब्राउज़र एक्सटेंशन से स्वतंत्र जो टूट जाते हैं या वाणिज्यिक डाउनलोड टूल से जो क्वालिटी सीमाएं लगाते हैं और खातों की आवश्यकता होती है।