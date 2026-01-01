1-क्लिक इंस्टॉलेशन में MeTube डिप्लॉय करें।
YouTube और 1,000+ अन्य साइटों से yt-dlp के माध्यम से वीडियो डाउनलोड करने के लिए सेल्फ-होस्टेड वेब इंटरफ़ेस।
MeTube के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MeTube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MeTube yt-dlp के लिए एक ब्राउज़र-आधारित फ्रंटएंड है जो आपको YouTube और 1,000 से अधिक अन्य प्लेटफॉर्म से किसी भी डिवाइस से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना वीडियो डाउनलोड करने देता है। यह 4K तक क्वालिटी चयन, MP3 में केवल ऑडियो एक्सट्रैक्शन, प्लेलिस्ट और चैनल डाउनलोड, और प्रगति ट्रैकिंग के साथ एक वास्तविक समय डाउनलोड क्यू का समर्थन करता है — यह सब एक साफ, मोबाइल-फ्रेंडली इंटरफेस से।
अपने VPS पर MeTube को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि डाउनलोड डेटासेंटर की गति से चलते हैं, फाइलें बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए सर्वर-साइड संग्रहीत की जाती हैं, और प्लेटफॉर्म बदलने पर भी सेवा काम करती रहती है — उन ब्राउज़र एक्सटेंशन से स्वतंत्र जो टूट जाते हैं या वाणिज्यिक डाउनलोड टूल से जो क्वालिटी सीमाएं लगाते हैं और खातों की आवश्यकता होती है।
MeTube की मुख्य विशेषताएं
1,000+ समर्थित साइटें
YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud और एक हजार से अधिक अन्य वीडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करें।
4K तक गुणवत्ता
अपनी ज़रूरत के सटीक रेज़ोल्यूशन और फ़ॉर्मेट को चुनें, जिसमें MP3 या अन्य फ़ॉर्मेट में केवल ऑडियो एक्सट्रैक्शन भी शामिल है।
प्लेलिस्ट डाउनलोड
पूरी प्लेलिस्ट या चैनल को बैच डाउनलोडिंग के लिए कतार में लगाएं और सर्वर को इसे बैकग्राउंड में प्रोसेस करने दें।
ब्राउज़र-आधारित पहुँच
किसी क्लाइंट सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता नहीं है — वेब ब्राउज़र के साथ किसी भी फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर से डाउनलोड प्रबंधित करें।
डेटासेंटर डाउनलोड स्पीड
डाउनलोड आपके VPS पर पूरी सर्वर बैंडविड्थ पर चलते हैं, जिससे आपका स्थानीय डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन मुक्त हो जाता है।
आपको MeTube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।