Dkron Go में लिखा गया एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब शेड्यूलिंग सिस्टम है जो पारंपरिक क्रॉन को एक फॉल्ट-टॉलरेंट, क्लस्टर-अवेयर विकल्प के साथ बदलता है। सिंगल-होस्ट क्रॉन के विपरीत, Dkron राफ्ट कंसेंसस प्रोटोकॉल और एक गॉसिप-आधारित मेंबरशिप लेयर का उपयोग करता है ताकि व्यक्तिगत नोड्स के विफल होने पर भी जॉब्स चलती रहें, जिससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है जो क्लासिक क्रॉनटैब को परेशान करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Dkron को सेल्फ-होस्ट करना शेड्यूल, एग्जीक्यूशन हिस्ट्री और जॉब पेलोड को आपके नियंत्रण में रखता है, जबकि स्क्रिप्ट, वेबहुक और बाहरी कमांड चलाने के लिए एक बिल्ट-इन वेब UI, REST API, और HTTP/शेल एग्जीक्यूटर्स को एक्सपोज़ करता है। बंडल्ड स्टोरेज इंजन किसी भी बाहरी डेटाबेस की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे डिप्लॉयमेंट राफ्ट स्टेट और जॉब हिस्ट्री के लिए एक परसिस्टेंट डेटा वॉल्यूम के साथ एक सिंगल कंटेनर बन जाता है।