Medusa TV शो लाइब्रेरीज़ के लिए एक लंबे समय से चल रहा, कम्यूनिटी द्वारा मेंटेन किया जाने वाला ऑटोमेशन सर्वर है। यह उन शो को ट्रैक करता है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, नए एपिसोड रिलीज़ के लिए Usenet इंडेक्सर्स और टॉरेंट ट्रैकर्स को मॉनिटर करता है, आपके मौजूदा डाउनलोडर के माध्यम से मैच की गई फ़ाइलों को डाउनलोड करता है, फिर उन्हें रीनेम करता है, टैग करता है और आपकी लाइब्रेरी में मूव करता है — यह सब SickBeard और SickChill से प्रेरित एक पॉलिश किए गए वेब यूआई से संचालित होता है।

VPS पर Medusa को सेल्फ-होस्ट करना आपके TV ऑटोमेशन को 24/7 चालू रखता है ताकि एपिसोड रिलीज़ होने के कुछ ही मिनटों बाद आपकी लाइब्रेरी में दिखाई दें। यह Plex, Jellyfin, Emby और व्यापक Servarr इकोसिस्टम के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, और नेटिव प्लगइन्स के माध्यम से लगभग हर Newznab और Torznab इंडेक्सर के साथ काम करता है।