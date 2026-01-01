Medusa को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
टीवी शो के लिए स्वचालित वीडियो लाइब्रेरी मैनेजर — जैसे ही नए एपिसोड इंडेक्सर पर दिखाई देते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेता है।
Medusa के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Medusa के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Medusa TV शो लाइब्रेरीज़ के लिए एक लंबे समय से चल रहा, कम्यूनिटी द्वारा मेंटेन किया जाने वाला ऑटोमेशन सर्वर है। यह उन शो को ट्रैक करता है जिन्हें आप फॉलो करते हैं, नए एपिसोड रिलीज़ के लिए Usenet इंडेक्सर्स और टॉरेंट ट्रैकर्स को मॉनिटर करता है, आपके मौजूदा डाउनलोडर के माध्यम से मैच की गई फ़ाइलों को डाउनलोड करता है, फिर उन्हें रीनेम करता है, टैग करता है और आपकी लाइब्रेरी में मूव करता है — यह सब SickBeard और SickChill से प्रेरित एक पॉलिश किए गए वेब यूआई से संचालित होता है।
VPS पर Medusa को सेल्फ-होस्ट करना आपके TV ऑटोमेशन को 24/7 चालू रखता है ताकि एपिसोड रिलीज़ होने के कुछ ही मिनटों बाद आपकी लाइब्रेरी में दिखाई दें। यह Plex, Jellyfin, Emby और व्यापक Servarr इकोसिस्टम के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ता है, और नेटिव प्लगइन्स के माध्यम से लगभग हर Newznab और Torznab इंडेक्सर के साथ काम करता है।
Medusa की मुख्य विशेषताएं
शो और एपिसोड ट्रैकिंग
TVDB, TVMaze, या IMDb से शो जोड़ें और मेडुसा हर सीज़न में नए एपिसोड के लिए देखता है जैसे ही वे इंडेक्सर्स पर दिखाई देते हैं।
गुणवत्ता वरीयता प्रोफ़ाइलें
प्रत्येक शो के लिए गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन, कोडेक और भाषा प्राथमिकताएं निर्धारित करें ताकि कई उम्मीदवार दिखाई देने पर सही रिलीज़ जीत सके।
देशी इंडेक्सर समर्थन
Newznab और Torznab इंडेक्सर के लिए बिल्ट-इन प्लगइन्स, साथ ही NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge, और rTorrent के लिए सीधा समर्थन।
सबटाइटल खोज
प्रत्येक डाउनलोड के बाद आपकी पसंदीदा भाषाओं में मिलान वाले सबटाइटल के लिए OpenSubtitles, Addic7ed, और Podnapisi में खोज करता है।
पोस्ट-प्रोसेसिंग ऑटोमेशन
डाउनलोड की गई फ़ाइलों का नाम बदलता है, उन्हें टैग करता है और बिना किसी मैन्युअल सॉर्टिंग के Plex/Jellyfin/Emby-संगत फ़ोल्डर लेआउट में ले जाता है।
आपको Medusa को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।