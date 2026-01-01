1-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ MicroBin डिप्लॉय करें।
हल्का सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन और फ़ाइल शेयरर रस्ट में QR कोड्स, समाप्त होने वाले पेस्ट्स और बिल्ट-इन URL शॉर्टनर के साथ।
MicroBin के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप MicroBin के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
MicroBin एक छोटा, तेज़, पूर्ण-विशेषताओं वाला पेस्टबिन और फ़ाइल-शेयरिंग सेवा है जिसे Rust में लिखा गया है। एक सिंगल बाइनरी वेब UI, फ़ाइल अपलोड, पेस्ट शेयरिंग, URL शॉर्टनिंग और एक एडमिन पैनल को सेवा प्रदान करती है — कोई बाहरी डेटाबेस नहीं, कोई PHP रनटाइम नहीं, कोई भारी डिपेंडेंसी ट्री नहीं। डिफ़ॉल्ट डिप्लॉयमेंट जानबूझकर न्यूनतम रखा गया है ताकि यह एक छोटे वीपीएस पर भी उपयोग करने योग्य बना रहे, फिर भी उन सामान्य उपयोग के मामलों को कवर करता है जिनके लिए लोग पेस्टबिन को सेल्फ-होस्ट करते हैं।
अपने स्वयं के वीपीएस पर MicroBin को सेल्फ-होस्ट करने से साझा किए गए स्निपेट्स, स्क्रीनशॉट और छोटे लिंक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय उन सार्वजनिक सेवाओं के जो ट्रैफ़िक पैटर्न को माइन करती हैं या विज्ञापन डालती हैं। पेस्ट को पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़ने के बाद नष्ट होने के लिए सेट किया जा सकता है, क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, या हमेशा के लिए पिन किया जा सकता है, और प्रत्येक पेस्ट एक QR कोड और त्वरित मोबाइल हैंडऑफ़ के लिए एक छोटा URL के साथ आता है।
MicroBin की मुख्य विशेषताएं
पेस्ट और फ़ाइल अपलोड
पाठ के स्निपेट्स साझा करें और किसी भी प्रकार की फ़ाइलें अपलोड करें, जिनमें आकार सीमाएँ, स्वचालित सिंटैक्स हाइलाइटिंग और इनलाइन पूर्वावलोकन शामिल हैं।
बिल्ट-इन यूआरएल शॉर्टनर
लंबे लिंक को छोटे, ब्रांडेड URL में बदलें, जो आपके अपने डोमेन पर होस्ट किए गए हों, बिना किसी अलग शॉर्टनर सर्विस को स्थापित किए।
समाप्त होने वाले और जलने वाले पेस्ट
प्रतिधारण और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने के लिए, डिफ़ॉल्ट समाप्ति विंडो, पढ़ने के बाद मिटाने की सिमेंटिक्स चुनें, या पेस्ट को हमेशा के लिए पिन करें।
ग्राहक-पक्ष एन्क्रिप्शन
वैकल्पिक क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर संवेदनशील स्निपेट्स का प्लेनटेक्स्ट कभी न देखे जो पासफ्रेज़ के साथ साझा किए गए हैं।
QR कोड और एडमिन UI
प्रत्येक पेस्ट को मोबाइल हैंडऑफ़ के लिए एक QR कोड मिलता है, और एक एडमिन पैनल आपको एक ही स्क्रीन से किसी भी पेस्ट को ब्राउज़ करने, एडिट करने या डिलीट करने की सुविधा देता है।
एकल Rust बाइनरी
कोई बाहरी डेटाबेस नहीं, कोई रेडिस नहीं, कोई बैकग्राउंड वर्कर नहीं — बस एक छोटा रस्ट प्रोसेस जो सबसे छोटे वीपीएस प्लान पर आराम से चलता है।
आपको MicroBin को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।