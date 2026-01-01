MicroBin एक छोटा, तेज़, पूर्ण-विशेषताओं वाला पेस्टबिन और फ़ाइल-शेयरिंग सेवा है जिसे Rust में लिखा गया है। एक सिंगल बाइनरी वेब UI, फ़ाइल अपलोड, पेस्ट शेयरिंग, URL शॉर्टनिंग और एक एडमिन पैनल को सेवा प्रदान करती है — कोई बाहरी डेटाबेस नहीं, कोई PHP रनटाइम नहीं, कोई भारी डिपेंडेंसी ट्री नहीं। डिफ़ॉल्ट डिप्लॉयमेंट जानबूझकर न्यूनतम रखा गया है ताकि यह एक छोटे वीपीएस पर भी उपयोग करने योग्य बना रहे, फिर भी उन सामान्य उपयोग के मामलों को कवर करता है जिनके लिए लोग पेस्टबिन को सेल्फ-होस्ट करते हैं।

अपने स्वयं के वीपीएस पर MicroBin को सेल्फ-होस्ट करने से साझा किए गए स्निपेट्स, स्क्रीनशॉट और छोटे लिंक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं, बजाय उन सार्वजनिक सेवाओं के जो ट्रैफ़िक पैटर्न को माइन करती हैं या विज्ञापन डालती हैं। पेस्ट को पासवर्ड-सुरक्षित किया जा सकता है, पढ़ने के बाद नष्ट होने के लिए सेट किया जा सकता है, क्लाइंट-साइड एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, या हमेशा के लिए पिन किया जा सकता है, और प्रत्येक पेस्ट एक QR कोड और त्वरित मोबाइल हैंडऑफ़ के लिए एक छोटा URL के साथ आता है।