Domoticz एक हल्का होम ऑटोमेशन सर्वर है जो आपको स्मार्ट होम डिवाइसेज़ — स्विच, सेंसर, थर्मोस्टेट, एनर्जी मीटर, वेदर स्टेशन, और बहुत कुछ — की एक विस्तृत श्रृंखला को एक सिंगल वेब इंटरफ़ेस से मॉनिटर और कंट्रोल करने देता है। यह सैकड़ों हार्डवेयर प्रोटोकॉल और इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, जिनमें Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 मीटर और MQTT शामिल हैं, जिससे यह अधिकांश लोकप्रिय स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ कंपैटिबल हो जाता है।

अपने खुद के VPS पर Domoticz चलाने से आपको अपने ऑटोमेशन नियमों, ऐतिहासिक सेंसर डेटा और डिवाइस एक्सेस पर पूरा कंट्रोल मिलता है — बिना किसी क्लाउड डिपेंडेंसी, सब्सक्रिप्शन फीस और थर्ड-पार्टी सेवाओं से प्राइवेसी जोखिम के। इसका कम रिसोर्स फुटप्रिंट इसे एक मामूली VPS पर हमेशा-चालू डिप्लॉयमेंट के लिए उपयुक्त बनाता है।