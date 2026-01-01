एक क्लिक में Domoticz डिप्लॉय करें।
स्मार्ट होम डिवाइसों की निगरानी और उन्हें नियंत्रित करने के लिए हल्का ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन सिस्टम।
Domoticz के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Domoticz के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Domoticz एक हल्का होम ऑटोमेशन सर्वर है जो आपको स्मार्ट होम डिवाइसेज़ — स्विच, सेंसर, थर्मोस्टेट, एनर्जी मीटर, वेदर स्टेशन, और बहुत कुछ — की एक विस्तृत श्रृंखला को एक सिंगल वेब इंटरफ़ेस से मॉनिटर और कंट्रोल करने देता है। यह सैकड़ों हार्डवेयर प्रोटोकॉल और इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, जिनमें Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 मीटर और MQTT शामिल हैं, जिससे यह अधिकांश लोकप्रिय स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ कंपैटिबल हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर Domoticz चलाने से आपको अपने ऑटोमेशन नियमों, ऐतिहासिक सेंसर डेटा और डिवाइस एक्सेस पर पूरा कंट्रोल मिलता है — बिना किसी क्लाउड डिपेंडेंसी, सब्सक्रिप्शन फीस और थर्ड-पार्टी सेवाओं से प्राइवेसी जोखिम के। इसका कम रिसोर्स फुटप्रिंट इसे एक मामूली VPS पर हमेशा-चालू डिप्लॉयमेंट के लिए उपयुक्त बनाता है।
Domoticz की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रोटोकॉल उपकरण समर्थन
एक सिंगल एकीकृत इंटरफ़ेस से Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT, और सैकड़ों अन्य हार्डवेयर प्रोटोकॉल को कनेक्ट करें।
ऑटोमेशन नियम इंजन
समय-आधारित, इवेंट-आधारित और सेंसर-ट्रिगर किए गए ऑटोमेशन नियम बनाएँ, कोड लिखे बिना अपने घर को आपके शेड्यूल के अनुसार चालू रखें।
ऊर्जा निगरानी
बिल्ट-इन ग्राफ़िंग और SQLite द्वारा संचालित ऐतिहासिक डेटा स्टोरेज के साथ वास्तविक समय में बिजली, गैस और पानी की खपत को ट्रैक करें।
मौसम और सेंसर डैशबोर्ड
स्थानीय सेंसर या ऑनलाइन मौसम सेवाओं से तापमान, आर्द्रता, हवा, बारिश, और वायु गुणवत्ता डेटा को अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड में देखें।
मोबाइल-फ्रेंडली इंटरफ़ेस
किसी भी ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस से सभी डिवाइसों को एक्सेस और कंट्रोल करें, थर्ड-पार्टी सेवाओं के माध्यम से वैकल्पिक पुश नोटिफिकेशन के साथ।
प्लगइन और स्क्रिप्टिंग सहायता
कस्टम हार्डवेयर, APIs, या जटिल ऑटोमेशन लॉजिक को एकीकृत करने के लिए Python प्लगइन्स और Lua स्क्रिप्टिंग के साथ कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
आपको Domoticz को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।