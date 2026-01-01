1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Nango डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म जो 300+ थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन के लिए OAuth, टोकन रीफ्रेश और API कनेक्टिविटी प्रबंधित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Nango के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Nango बाहरी API से कनेक्ट करने के लिए एक ओपन-सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। प्रत्येक सेवा के लिए कस्टम OAuth फ्लो, टोकन-रिफ्रेश लॉजिक और रेट-लिमिट हैंडलिंग लिखने के बजाय, Nango यह सब एक ही एकीकृत बैकएंड के माध्यम से प्रबंधित करता है। डेवलपर्स एक बार इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर करते हैं और Nango के पारदर्शी प्रॉक्सी के माध्यम से किसी भी समर्थित सेवा तक पहुँच प्राप्त करते हैं — जिसमें Salesforce, GitHub, Slack, Stripe और Notion सहित 300 से अधिक API के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट शामिल है।
अपने स्वयं के VPS पर Nango को सेल्फ-होस्ट करने से आपके ग्राहकों के OAuth ग्रांट्स और API टोकन आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। कोई भी थर्ड-पार्टी सेवा कभी भी आपके उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल को हैंडल नहीं करती है — सब कुछ आपकी अपनी कुंजी के साथ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होता है और सर्वर के साथ चल रहे PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है।
Nango की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत OAuth प्रवाह
Nango 300+ API के लिए ऑथराइज़ेशन यूआरएल जनरेशन, टोकन एक्सचेंज और कॉलबैक प्रोसेसिंग को संभालता है, जिससे प्रत्येक इंटीग्रेशन के लिए कस्टम ऑथ कोड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
स्वचालित टोकन रिफ्रेश
एक्सेस टोकन समाप्ति से पहले स्वचालित रूप से रीफ्रेश किए जाते हैं ताकि आपके इंटीग्रेशन पुरानी क्रेडेंशियल के कारण सेशन के बीच में कभी विफल न हों।
एम्बेड करने योग्य कनेक्ट UI
एक पूर्व-निर्मित, व्हाइट-लेबल OAuth सहमति स्क्रीन आपके उपयोगकर्ताओं को एक एकल यूज़र फ़्लो के साथ आपके एप्लिकेशन के भीतर से थर्ड-पार्टी अकाउंट्स को अधिकृत करने की सुविधा देती है।
पारदर्शी API प्रॉक्सी
Nango के माध्यम से API कॉल रूट करें ताकि प्रति-API मिडलवेयर के बिना स्वचालित पुनः प्रयास, रेट-लिमिट बैकऑफ़ और सामान्यीकृत त्रुटि प्रतिक्रियाएँ मिल सकें।
वेबहुक सामान्यीकरण
किसी भी कनेक्टेड प्रदाता से वेबहुक्स प्राप्त करें, सत्यापित करें और एकीकृत पेलोड हैंडलिंग के साथ एकल इन्जेशन एंडपॉइंट के माध्यम से अग्रेषित करें।
एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल स्टोरेज
सभी OAuth टोकन और API कुंजियाँ आपकी अपनी कुंजी का उपयोग करके स्थिर अवस्था में एन्क्रिप्टेड होती हैं और विशेष रूप से स्व-होस्टेड PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत की जाती हैं।
आपको Nango को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।