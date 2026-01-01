Nango बाहरी API से कनेक्ट करने के लिए एक ओपन-सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। प्रत्येक सेवा के लिए कस्टम OAuth फ्लो, टोकन-रिफ्रेश लॉजिक और रेट-लिमिट हैंडलिंग लिखने के बजाय, Nango यह सब एक ही एकीकृत बैकएंड के माध्यम से प्रबंधित करता है। डेवलपर्स एक बार इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगर करते हैं और Nango के पारदर्शी प्रॉक्सी के माध्यम से किसी भी समर्थित सेवा तक पहुँच प्राप्त करते हैं — जिसमें Salesforce, GitHub, Slack, Stripe और Notion सहित 300 से अधिक API के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट शामिल है।

अपने स्वयं के VPS पर Nango को सेल्फ-होस्ट करने से आपके ग्राहकों के OAuth ग्रांट्स और API टोकन आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। कोई भी थर्ड-पार्टी सेवा कभी भी आपके उपयोगकर्ताओं के क्रेडेंशियल को हैंडल नहीं करती है — सब कुछ आपकी अपनी कुंजी के साथ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड होता है और सर्वर के साथ चल रहे PostgreSQL डेटाबेस में संग्रहीत होता है।