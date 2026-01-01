Web-Check को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
OSINT टूल वेबसाइट के व्यापक विश्लेषण के लिए, जिसमें DNS, SSL, पोर्ट्स, सिक्योरिटी हेडर्स और टेक स्टैक एक ही लुकअप में शामिल हैं।
Web-Check के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Web-Check के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Web-Check एक ओपन-सोर्स OSINT और वेबसाइट विश्लेषण टूल है जो 50+ मॉड्यूल से जानकारी को एक ही डोमेन रिपोर्ट में एकत्रित करता है। किसी भी URL को दर्ज करके तुरंत DNS रिकॉर्ड, SSL प्रमाणपत्र विवरण, ओपन पोर्ट, HTTP सुरक्षा हेडर, टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट, WHOIS डेटा और ईमेल सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन देखें।
VPS पर Web-Check को सेल्फ-होस्ट करना सुरक्षा टीमों और डेवलपर्स को एक निजी विश्लेषण टूल प्रदान करता है जिस पर सार्वजनिक इंस्टेंस द्वारा लगाए गए रेट लिमिट या उपयोग कैप नहीं होते हैं। यह प्री-डिप्लॉयमेंट सुरक्षा समीक्षा, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान, पेनेट्रेशन टेस्टिंग रिकोनिसेंस और यह सत्यापित करने के लिए उपयोगी है कि आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है।
Web-Check की मुख्य विशेषताएं
50+ विश्लेषण मॉड्यूल
एक सिंगल डोमेन लुकअप एक साथ DNS, SSL, पोर्ट्स, हेडर्स, कुकीज़, रीडायरेक्ट्स और अन्य सहित 50 से अधिक जाँचें करता है।
सुरक्षा हेडर ऑडिट
जांचें कि कौन से HTTP सुरक्षा हेडर मौजूद हैं या गायब हैं ताकि हार्डनिंग गैप्स की पहचान की जा सके इससे पहले कि वे कमजोरियां बन जाएं।
टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंटिंग
वेब सर्वर, सीएमएस, फ्रेमवर्क, एनालिटिक्स टूल्स और सीडीएन की पहचान करें जो एक वेबसाइट अपने रिस्पॉन्स सिग्नेचर से उपयोग करती है।
ईमेल सुरक्षा जाँच
किसी भी डोमेन के लिए ईमेल स्पूफिंग के जोखिम का आकलन करने हेतु SPF, DKIM, DMARC, और MX रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन को सत्यापित करें।
SSL प्रमाणपत्र विवरण
प्रमाणपत्र जारीकर्ता, समाप्ति, SANs और चेन की वैधता देखें ताकि यह पुष्टि हो सके कि HTTPS ठीक से कॉन्फ़िगर किया गया है और समाप्त नहीं हुआ है।
आपको Web-Check को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।