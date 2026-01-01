Web-Check एक ओपन-सोर्स OSINT और वेबसाइट विश्लेषण टूल है जो 50+ मॉड्यूल से जानकारी को एक ही डोमेन रिपोर्ट में एकत्रित करता है। किसी भी URL को दर्ज करके तुरंत DNS रिकॉर्ड, SSL प्रमाणपत्र विवरण, ओपन पोर्ट, HTTP सुरक्षा हेडर, टेक्नोलॉजी फिंगरप्रिंट, WHOIS डेटा और ईमेल सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन देखें।

VPS पर Web-Check को सेल्फ-होस्ट करना सुरक्षा टीमों और डेवलपर्स को एक निजी विश्लेषण टूल प्रदान करता है जिस पर सार्वजनिक इंस्टेंस द्वारा लगाए गए रेट लिमिट या उपयोग कैप नहीं होते हैं। यह प्री-डिप्लॉयमेंट सुरक्षा समीक्षा, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान, पेनेट्रेशन टेस्टिंग रिकोनिसेंस और यह सत्यापित करने के लिए उपयोगी है कि आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है।