खोज एक मुफ्त, ओपन-सोर्स AI पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके दस्तावेज़ों, नोट्स और फ़ाइलों से जुड़ता है और आपको उनके बारे में प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। यह किसी भी प्रमुख AI प्रोवाइडर — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, या उसी VPS पर चल रहे एक लोकल ओलामा इंस्टेंस — के साथ काम करता है और SearXNG के माध्यम से रीयल-टाइम वेब सर्च और Terrarium के माध्यम से आइसोलेटेड पायथन कोड एग्जीक्यूशन के साथ अपने उत्तरों को बढ़ाता है।

खोज को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके दस्तावेज़, बातचीत और क्वेरी हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आपकी फ़ाइलें कभी भी उस AI मॉडल प्रोवाइडर से आगे कहीं नहीं भेजी जाती हैं जिसे आप स्पष्ट रूप से कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि कौन सा डेटा किसके साथ साझा किया जाता है।