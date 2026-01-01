Khoj को 1-क्लिक में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स AI असिस्टेंट जो आपके दस्तावेज़ों के साथ चैट करता है, वेब खोजता है, और आपकी पसंद के AI मॉडल का उपयोग करके कोड चलाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Khoj के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
खोज एक मुफ्त, ओपन-सोर्स AI पर्सनल असिस्टेंट है जो आपके दस्तावेज़ों, नोट्स और फ़ाइलों से जुड़ता है और आपको उनके बारे में प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछने की सुविधा देता है। यह किसी भी प्रमुख AI प्रोवाइडर — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, या उसी VPS पर चल रहे एक लोकल ओलामा इंस्टेंस — के साथ काम करता है और SearXNG के माध्यम से रीयल-टाइम वेब सर्च और Terrarium के माध्यम से आइसोलेटेड पायथन कोड एग्जीक्यूशन के साथ अपने उत्तरों को बढ़ाता है।
खोज को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके दस्तावेज़, बातचीत और क्वेरी हिस्ट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं। आपकी फ़ाइलें कभी भी उस AI मॉडल प्रोवाइडर से आगे कहीं नहीं भेजी जाती हैं जिसे आप स्पष्ट रूप से कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे आपको इस बात पर पूरा नियंत्रण मिलता है कि कौन सा डेटा किसके साथ साझा किया जाता है।
Khoj की मुख्य विशेषताएं
डॉक्यूमेंट्स से चैट करें
अपने PDFs, नोट्स और फ़ाइलों को इंडेक्स करें और उनके बारे में प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछें — खोज आपके चुने हुए AI मॉडल का उपयोग करके प्रासंगिक संदर्भ और उत्तर प्राप्त करता है।
वेब सर्च इंटीग्रेशन
बिल्ट-इन SearXNG, Khoj को किसी थर्ड-पार्टी सर्च API के माध्यम से क्वेरी रूट किए बिना वेब से वर्तमान जानकारी प्राप्त करने और सारांशित करने की सुविधा देता है।
कोड निष्पादन सैंडबॉक्स
पायथन कोड को एक अलग टेरारियम सैंडबॉक्स में चलाएँ ताकि Khoj बातचीत के हिस्से के रूप में गणनाएँ, डेटा विश्लेषण और स्क्रिप्टिंग कार्य कर सके।
कोई भी AI मॉडल प्रदाता
OpenAI, Anthropic, Google Gemini, या एक लोकल Ollama इंस्टेंस को कनेक्ट करें — Khoj के साथ आपके इंटरैक्ट करने के तरीके को बदले बिना प्रोवाइडर बदलें।
पहले से प्राइवेट
सभी दस्तावेज़, चैट और एम्बेडिंग आपके VPS पर रहते हैं — आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए एआई मॉडल प्रदाता से आगे कुछ भी साझा नहीं किया जाता है।
आपको Khoj को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।