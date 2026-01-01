1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ArangoDB डिप्लॉय करें।
नेटिव मल्टी-मॉडल डेटाबेस जो ग्राफ़, दस्तावेज़ और की-वैल्यू डेटा को एकल एकीकृत क्वेरी भाषा के माध्यम से सपोर्ट करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ArangoDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ArangoDB एक ओपन-सोर्स, नेटिव मल्टी-मॉडल डेटाबेस है जो एक ही इंजन के भीतर ग्राफ़, डॉक्यूमेंट्स और की-वैल्यू डेटा को हैंडल करता है। विशेष डेटाबेस के विपरीत जो आपको एक डेटा मॉडल तक सीमित रखते हैं, ArangoDB आपको AQL (ArangoDB क्वेरी लैंग्वेज) का उपयोग करके एक ही क्वेरी में मॉडल को मिक्स करने की सुविधा देता है, जिससे विभिन्न डेटा प्रकारों के लिए अलग-अलग सिस्टम बनाए रखने का ओवरहेड समाप्त हो जाता है।
ArangoDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा, स्कीमा और परफॉरमेंस ट्यूनिंग पर बिना किसी लाइसेंसिंग शुल्क या उपयोग सीमा के पूरा कंट्रोल देता है। इसका बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के विज़ुअल ग्राफ़ एक्सप्लोरेशन, क्वेरी एग्जीक्यूशन, कलेक्शन मैनेजमेंट और सर्वर मॉनिटरिंग प्रदान करता है।
ArangoDB की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-मॉडल क्वेरीज़
अलग-अलग डेटाबेस में जॉइन किए बिना, एक ही AQL स्टेटमेंट में ग्राफ़, दस्तावेज़ और की-वैल्यू डेटा को एक साथ क्वेरी करें।
ग्राफ ट्रैवर्सल
लाखों जुड़े हुए नोड्स में संबंधों को नेटिव ग्राफ़ एल्गोरिदम के साथ खंगालें, जिसमें सबसे छोटा पथ, k-सबसे छोटे पथ, और पैटर्न मिलान शामिल हैं।
बिल्ट-इन वेब यूआई
संग्रह प्रबंधित करें, क्वेरी चलाएं, ग्राफ देखें, और पोर्ट 8529 पर ब्राउज़र से एक्सेस किए जा सकने वाले डैशबोर्ड से सर्वर प्रदर्शन की निगरानी करें।
लचीला स्कीमा
स्कीमा-रहित JSON दस्तावेज़ों को स्टोर करें या प्रति-संग्रह संरचना लागू करें, जिससे माइग्रेशन के बिना विकसित होती डेटा आवश्यकताओं के अनुकूल बना जा सके।
AQL शक्ति
ArangoDB क्वेरी लैंग्वेज, ग्राफ ट्रैवर्सल, डॉक्यूमेंट फ़िल्टरिंग और एग्रीगेशन को SQL के समान अभिव्यंजक और पठनीय सिंटैक्स में संयोजित करती है।
आपको ArangoDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।