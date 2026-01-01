ArangoDB एक ओपन-सोर्स, नेटिव मल्टी-मॉडल डेटाबेस है जो एक ही इंजन के भीतर ग्राफ़, डॉक्यूमेंट्स और की-वैल्यू डेटा को हैंडल करता है। विशेष डेटाबेस के विपरीत जो आपको एक डेटा मॉडल तक सीमित रखते हैं, ArangoDB आपको AQL (ArangoDB क्वेरी लैंग्वेज) का उपयोग करके एक ही क्वेरी में मॉडल को मिक्स करने की सुविधा देता है, जिससे विभिन्न डेटा प्रकारों के लिए अलग-अलग सिस्टम बनाए रखने का ओवरहेड समाप्त हो जाता है।

ArangoDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा, स्कीमा और परफॉरमेंस ट्यूनिंग पर बिना किसी लाइसेंसिंग शुल्क या उपयोग सीमा के पूरा कंट्रोल देता है। इसका बिल्ट-इन वेब इंटरफ़ेस बिना किसी अतिरिक्त टूलिंग के विज़ुअल ग्राफ़ एक्सप्लोरेशन, क्वेरी एग्जीक्यूशन, कलेक्शन मैनेजमेंट और सर्वर मॉनिटरिंग प्रदान करता है।