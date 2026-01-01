एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenRemote डिप्लॉय करें।
एसेट मैनेजमेंट, बिल्डिंग ऑटोमेशन, एनर्जी मॉनिटरिंग और कनेक्टेड डिवाइस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए ओपन-सोर्स IoT प्लेटफ़ॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenRemote के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenRemote एक 100% ओपन-सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी डिवाइस से डेटा इनजेस्ट करने, वास्तविक दुनिया के एसेट्स को मॉडल करने, रूल्स के साथ व्यवहार को ऑटोमेट करने और कस्टम फ्रंट-एंड्स शिप करने की सुविधा देता है — यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड स्टैक से। यह MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, और Zigbee जैसे प्रोटोकॉल को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, साथ ही कस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक मैनेजर API भी।
अपने VPS पर OpenRemote को सेल्फ-होस्ट करने से टेलीमेट्री, ऑटोमेशन लॉजिक और एंड-यूज़र डेटा आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई प्रति-डिवाइस शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। यह टेम्पलेट मैनेजर, Keycloak आइडेंटिटी, PostgreSQL, और ऑटोमैटिक Let's Encrypt सर्टिफिकेट्स के साथ एक HAProxy एज को बंडल करता है ताकि स्टैक बूट होते ही HTTPS और MQTT/TLS पर डिवाइस प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए।
OpenRemote की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्रोटोकॉल एजेंट
प्रत्येक इंटीग्रेशन के लिए प्रोटोकॉल कोड लिखे बिना, डिवाइसों को MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee और भी बहुत कुछ के माध्यम से कनेक्ट करें।
परिसंपत्ति और विशेषता मॉडल
वास्तविक दुनिया की चीज़ों — इमारतों, वाहनों, ऊर्जा मीटरों — को एट्रिब्यूट्स, मेटाडेटा और ऐतिहासिक डेटा पॉइंट के साथ टाइप्ड एसेट के रूप में मॉडल करें।
व्हेन-देन और प्रवाह नियम
विज़ुअल व्हेन-देन एडिटर, फ्लो-आधारित नियमों, या उन्नत परिदृश्यों के लिए जावास्क्रिप्ट और ग्रूवी का उपयोग करके व्यवहार को ऑटोमेट करें।
मल्टी-टेनेंट रियल्म्स
ग्राहकों या साइटों को अलग-अलग Keycloak-आधारित रेल्मों में पृथक करें, जिनमें प्रति रेल्म उपयोगकर्ता, संपत्तियां और डैशबोर्ड शामिल हैं।
इनसाइट्स डैशबोर्ड
लाइव और ऐतिहासिक एट्रिब्यूट डेटा पर कस्टम डैशबोर्ड बनाएं, बिना किसी अलग एनालिटिक्स टूल में एक्सपोर्ट किए।
MQTT और HTTP APIs
पोर्ट 8883 पर एक बिल्ट-इन MQTT ब्रोकर और REST और वेबसॉकेट API को एक्सपोज़ करें ताकि बाहरी सिस्टम एसेट स्टेट को पढ़ और लिख सकें।
आपको OpenRemote को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।