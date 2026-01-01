OpenRemote एक 100% ओपन-सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी डिवाइस से डेटा इनजेस्ट करने, वास्तविक दुनिया के एसेट्स को मॉडल करने, रूल्स के साथ व्यवहार को ऑटोमेट करने और कस्टम फ्रंट-एंड्स शिप करने की सुविधा देता है — यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड स्टैक से। यह MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus, और Zigbee जैसे प्रोटोकॉल को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, साथ ही कस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक मैनेजर API भी।

अपने VPS पर OpenRemote को सेल्फ-होस्ट करने से टेलीमेट्री, ऑटोमेशन लॉजिक और एंड-यूज़र डेटा आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई प्रति-डिवाइस शुल्क और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं होता है। यह टेम्पलेट मैनेजर, Keycloak आइडेंटिटी, PostgreSQL, और ऑटोमैटिक Let's Encrypt सर्टिफिकेट्स के साथ एक HAProxy एज को बंडल करता है ताकि स्टैक बूट होते ही HTTPS और MQTT/TLS पर डिवाइस प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए।