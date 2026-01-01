एक क्लिक इंस्टॉलेशन में नेक्सस रिपॉजिटरी मैनेजर डिप्लॉय करें।
यूनिवर्सल आर्टिफैक्ट रिपॉजिटरी मैनेजर जो Maven, npm, Docker, PyPI और भी बहुत कुछ को सपोर्ट करता है।
Nexus Repository Manager के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Nexus Repository Manager के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Sonatype Nexus Repository Manager हर प्रमुख पैकेज फॉर्मेट में बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और वितरित करने के लिए उद्योग-मानक आर्टिफैक्ट रिपॉजिटरी है। यह Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub और दर्जनों अन्य रजिस्ट्रियों के लिए एक यूनिवर्सल प्रॉक्सी कैश के रूप में कार्य करता है, जिससे बाहरी डाउनलोड नाटकीय रूप से कम होते हैं और बिल्ड तेज़ होते हैं।
अपने खुद के VPS पर Nexus को सेल्फ-होस्ट करना आपको आर्टिफैक्ट स्टोरेज, एक्सेस पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी स्कैनिंग पर पूर्ण नियंत्रण देता है। टीमों को सभी निर्भरताओं — सार्वजनिक और निजी — के लिए सत्य का एक ही स्रोत मिलता है, बिना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या क्लाउड स्टोरेज सीमाओं के।
Nexus Repository Manager की मुख्य विशेषताएं
सार्वभौमिक फॉर्मेट समर्थन
Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, और कई अन्य फॉर्मेट को एक ही इंस्टेंस से होस्ट और प्रॉक्सी करें।
प्रॉक्सी और कैश
रिमोट आर्टिफैक्ट्स को स्थानीय रूप से कैश करें ताकि बिल्ड कभी विफल न हों क्योंकि एक अपस्ट्रीम रजिस्ट्री धीमी है या अनुपलब्ध है।
निजी रिपॉजिटरी
फाइन-ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ मालिकाना लाइब्रेरी और डॉकर इमेज को निजी होस्टेड रिपॉजिटरी में प्रकाशित करें।
घटक खोज
सभी रिपॉजिटरी में पूर्ण-पाठ खोज डेवलपर्स को विशिष्ट आर्टिफैक्ट वर्ज़न और उनके मेटाडेटा को तेज़ी से ढूंढने में मदद करती है।
भूमिका-आधारित पहुँच
प्रत्येक रिपॉजिटरी के लिए विस्तृत विशेषाधिकार परिभाषित करें ताकि टीमें केवल अपनी रिपॉजिटरी को देख सकें और उनमें प्रकाशित कर सकें।
आपको Nexus Repository Manager को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।