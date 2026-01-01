Sonatype Nexus Repository Manager हर प्रमुख पैकेज फॉर्मेट में बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और वितरित करने के लिए उद्योग-मानक आर्टिफैक्ट रिपॉजिटरी है। यह Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub और दर्जनों अन्य रजिस्ट्रियों के लिए एक यूनिवर्सल प्रॉक्सी कैश के रूप में कार्य करता है, जिससे बाहरी डाउनलोड नाटकीय रूप से कम होते हैं और बिल्ड तेज़ होते हैं।

अपने खुद के VPS पर Nexus को सेल्फ-होस्ट करना आपको आर्टिफैक्ट स्टोरेज, एक्सेस पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी स्कैनिंग पर पूर्ण नियंत्रण देता है। टीमों को सभी निर्भरताओं — सार्वजनिक और निजी — के लिए सत्य का एक ही स्रोत मिलता है, बिना प्रति-सीट मूल्य निर्धारण या क्लाउड स्टोरेज सीमाओं के।