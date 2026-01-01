mStream एक हल्का, Node.js-आधारित म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो न्यूनतम सेटअप के साथ आपके कलेक्शन को ऑनलाइन लाने पर केंद्रित है। अपने म्यूज़िक को लाइब्रेरी वॉल्यूम में डालें और mStream स्वचालित रूप से इसे स्कैन करता है, इंडेक्स करता है और एक क्लीन रिस्पॉन्सिव वेब प्लेयर के माध्यम से सर्व करता है — साथ ही नेटिव iOS और Android ऐप्स जो मोबाइल पर ऑफ़लाइन सुनने और गैपलेस प्लेबैक के लिए उसी बैकएंड API का उपयोग करते हैं।

VPS पर mStream को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी तक किसी भी डिवाइस से निजी, हमेशा उपलब्ध ऐक्सेस देता है, बिना कमर्शियल स्ट्रीमिंग सेवाओं के स्टोरेज कैप, डिवाइस लिमिट या लाइसेंसिंग चर्न के। डिफ़ॉल्ट पब्लिक मोड तत्काल उपयोगिता को प्राथमिकता देता है; एक बार जब आप सर्वर को सार्वजनिक रूप से एक्सपोज़ करने का निर्णय लेते हैं, तो एडमिन UI के माध्यम से प्रति-उपयोगकर्ता अकाउंट जोड़े जा सकते हैं।