1-क्लिक में mStream डिप्लॉय करें।
एक क्लीन वेब प्लेयर और नेटिव मोबाइल ऐप्स की सुविधा के साथ हल्का-फुल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर।
mStream के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप mStream के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
mStream एक हल्का, Node.js-आधारित म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर है जो न्यूनतम सेटअप के साथ आपके कलेक्शन को ऑनलाइन लाने पर केंद्रित है। अपने म्यूज़िक को लाइब्रेरी वॉल्यूम में डालें और mStream स्वचालित रूप से इसे स्कैन करता है, इंडेक्स करता है और एक क्लीन रिस्पॉन्सिव वेब प्लेयर के माध्यम से सर्व करता है — साथ ही नेटिव iOS और Android ऐप्स जो मोबाइल पर ऑफ़लाइन सुनने और गैपलेस प्लेबैक के लिए उसी बैकएंड API का उपयोग करते हैं।
VPS पर mStream को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी तक किसी भी डिवाइस से निजी, हमेशा उपलब्ध ऐक्सेस देता है, बिना कमर्शियल स्ट्रीमिंग सेवाओं के स्टोरेज कैप, डिवाइस लिमिट या लाइसेंसिंग चर्न के। डिफ़ॉल्ट पब्लिक मोड तत्काल उपयोगिता को प्राथमिकता देता है; एक बार जब आप सर्वर को सार्वजनिक रूप से एक्सपोज़ करने का निर्णय लेते हैं, तो एडमिन UI के माध्यम से प्रति-उपयोगकर्ता अकाउंट जोड़े जा सकते हैं।
mStream की मुख्य विशेषताएं
ड्रॉप-एंड-स्ट्रीम लाइब्रेरी
संगीत फ़ोल्डर में फ़ाइलें जोड़ें और mStream उन्हें अपने आप उठा लेता है — कोई मैन्युअल इम्पोर्ट स्टेप नहीं, पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई मीडिया लाइब्रेरी स्कैनर नहीं।
नेटिव मोबाइल ऐप्स
आधिकारिक iOS और Android ऐप्स ऑफ़लाइन प्लेबैक, निर्बाध ट्रांज़िशन और सेलुलर-अनुकूल ट्रांसकोडिंग के लिए आपके सर्वर से कनेक्ट होते हैं।
मल्टी-यूज़र अकाउंट्स
लाइब्रेरी-वार एक्सेस कंट्रोल के साथ वैकल्पिक प्रति-उपयोगकर्ता खाते परिवारों को संगीत संग्रहों को मर्ज किए बिना एक सर्वर साझा करने की सुविधा देते हैं।
रिस्पॉन्सिव वेब प्लेयर
आधुनिक HTML5 प्लेयर जो प्लेलिस्ट, सर्च, एल्बम आर्ट और शफल के साथ डेस्कटॉप और मोबाइल ब्राउज़र पर सुचारू रूप से काम करता है।
ट्यूनिंग के लिए एडमिन यूआई
लाइव एडमिन इंटरफ़ेस सर्वर को रीस्टार्ट किए बिना पब्लिक-मोड टॉगल, अपलोड, फ़ाइल संशोधन और अकाउंट लॉक डाउन को नियंत्रित करता है।
आपको mStream को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।