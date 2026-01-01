हिस्टर एक ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जो आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटों को स्वचालित रूप से फुल-टेक्स्ट इंडेक्स करता है, जिससे आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री एक निजी, खोजने योग्य नॉलेज बेस में बदल जाती है। कालानुक्रमिक हिस्ट्री लिस्ट में स्क्रॉल करने या हर क्वेरी को प्रोफाइल करने वाले रिमोट सर्च इंजन पर निर्भर रहने के बजाय, हिस्टर आपको उसके कंटेंट का उपयोग करके किसी भी ऐसे पेज को खोजने देता है जिसे आपने पहले ही पढ़ लिया है, न कि केवल उसके टाइटल या यूआरएल का।

हिस्टर को सेल्फ-होस्ट करने से आपका ब्राउज़िंग डेटा, इंडेक्स किया गया कंटेंट और सर्च क्वेरी पूरी तरह से आपके वीपीएस पर रहती है। वही इंस्टेंस अतिरिक्त साइटों को क्रॉल कर सकता है, लोकल फाइलों को इंडेक्स कर सकता है, एआई एजेंटों को एक एमसीपी एंडपॉइंट एक्सपोज़ कर सकता है, और कई उपयोगकर्ताओं को सेवा दे सकता है — यह सब किसी थर्ड-पार्टी सर्विस को एक भी क्वेरी भेजे बिना।