Hister को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
लोकल-फर्स्ट व्यक्तिगत सर्च इंजन जो आपके ब्राउज़र हिस्ट्री और नॉलेज बेस को फुल-टेक्स्ट इंडेक्स करता है।
Hister के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hister के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
हिस्टर एक ओपन-सोर्स सर्च इंजन है जो आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटों को स्वचालित रूप से फुल-टेक्स्ट इंडेक्स करता है, जिससे आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री एक निजी, खोजने योग्य नॉलेज बेस में बदल जाती है। कालानुक्रमिक हिस्ट्री लिस्ट में स्क्रॉल करने या हर क्वेरी को प्रोफाइल करने वाले रिमोट सर्च इंजन पर निर्भर रहने के बजाय, हिस्टर आपको उसके कंटेंट का उपयोग करके किसी भी ऐसे पेज को खोजने देता है जिसे आपने पहले ही पढ़ लिया है, न कि केवल उसके टाइटल या यूआरएल का।
हिस्टर को सेल्फ-होस्ट करने से आपका ब्राउज़िंग डेटा, इंडेक्स किया गया कंटेंट और सर्च क्वेरी पूरी तरह से आपके वीपीएस पर रहती है। वही इंस्टेंस अतिरिक्त साइटों को क्रॉल कर सकता है, लोकल फाइलों को इंडेक्स कर सकता है, एआई एजेंटों को एक एमसीपी एंडपॉइंट एक्सपोज़ कर सकता है, और कई उपयोगकर्ताओं को सेवा दे सकता है — यह सब किसी थर्ड-पार्टी सर्विस को एक भी क्वेरी भेजे बिना।
Hister की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ इतिहास अनुक्रमणिका
आपके द्वारा देखी जाने वाली पेजों की वास्तविक सामग्री को स्वचालित रूप से इंडेक्स करता है ताकि आप लिखी गई सामग्री के आधार पर खोज सकें, न कि केवल URL या शीर्षक के आधार पर।
शक्तिशाली क्वेरी भाषा
डोमेन, दिनांक सीमा, भाषा, टैग और पूर्ण-पाठ अभिव्यक्तियों के आधार पर फ़िल्टर करें, एक समर्पित क्वेरी सिंटैक्स का उपयोग करके जो सटीकता के लिए बनाया गया है।
स्थानीय फाइल इंडेक्सिंग
Hister को अपने VPS पर डायरेक्टरीज़ पर पॉइंट करें ताकि नोट्स, दस्तावेज़ों और नॉलेज बेस को अपनी ब्राउज़िंग हिस्ट्री के साथ इंडेक्स किया जा सके।
बिल्ट-इन क्रॉलर
इंडेक्स का विस्तार बाहरी साइटों को क्रॉल करके करें, जिसमें या तो पारंपरिक HTTP क्रॉलर का उपयोग किया जाए या जावास्क्रिप्ट-हैवी पेजों के लिए हेडलेस ब्राउज़र का उपयोग किया जाए।
बहु-उपयोगकर्ता समर्थन
एक टीम या स्थानीय समुदाय के लिए प्रति-उपयोगकर्ता इंडेक्स और OAuth-आधारित प्रमाणीकरण के साथ एक साझा इंस्टेंस होस्ट करें।
AI और MCP इंटीग्रेशन
वैकल्पिक सिमेंटिक सर्च को सक्षम करें और परिणामों को एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंडपॉइंट के माध्यम से एआई एजेंटों के लिए उपलब्ध कराएं।
आपको Hister को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।