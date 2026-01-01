Karaoke Eternal एक पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड कराओके पार्टी प्लेटफॉर्म है जो किसी भी स्क्रीन को कराओके डिस्प्ले में बदल देता है। मेहमान QR कोड स्कैन करके एक रूम में शामिल होते हैं और सीधे अपने मोबाइल ब्राउज़र से गाने कतारबद्ध करते हैं — किसी ऐप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। होस्ट किसी भी ब्राउज़र से प्लेबैक को नियंत्रित करता है, जबकि कई स्वतंत्र रूम आपको अलग-अलग कतारों के साथ एक साथ सेशन चलाने की सुविधा देते हैं।

समर्थित फॉर्मेट में CDG लिरिक्स वाले MP3+G ट्रैक, ज़िप किए गए MP3+G, MP4 कराओके वीडियो, और बिना लिरिक्स वाले ट्रैक के लिए WebGL विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं। मीडिया और सेटिंग्स एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस में संग्रहीत होती हैं, जिसमें किसी बाहरी डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक एडमिन सेटअप वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से पहली बार एक्सेस करने पर पूरा होता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी कराओके लाइब्रेरी को निजी और हमेशा उपलब्ध रखती है, जब भी कोई पार्टी शुरू होती है।