एक क्लिक इंस्टॉलेशन में कराओके एटर्नल डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड कराओके पार्टी प्लेटफॉर्म जहाँ मेहमान QR कोड का उपयोग करके अपने मोबाइल ब्राउज़र से गाने कतार में लगाते हैं।
Karaoke Eternal के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Karaoke Eternal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Karaoke Eternal एक पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड कराओके पार्टी प्लेटफॉर्म है जो किसी भी स्क्रीन को कराओके डिस्प्ले में बदल देता है। मेहमान QR कोड स्कैन करके एक रूम में शामिल होते हैं और सीधे अपने मोबाइल ब्राउज़र से गाने कतारबद्ध करते हैं — किसी ऐप इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। होस्ट किसी भी ब्राउज़र से प्लेबैक को नियंत्रित करता है, जबकि कई स्वतंत्र रूम आपको अलग-अलग कतारों के साथ एक साथ सेशन चलाने की सुविधा देते हैं।
समर्थित फॉर्मेट में CDG लिरिक्स वाले MP3+G ट्रैक, ज़िप किए गए MP3+G, MP4 कराओके वीडियो, और बिना लिरिक्स वाले ट्रैक के लिए WebGL विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं। मीडिया और सेटिंग्स एक एम्बेडेड SQLite डेटाबेस में संग्रहीत होती हैं, जिसमें किसी बाहरी डेटाबेस सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रारंभिक एडमिन सेटअप वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से पहली बार एक्सेस करने पर पूरा होता है। अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपकी कराओके लाइब्रेरी को निजी और हमेशा उपलब्ध रखती है, जब भी कोई पार्टी शुरू होती है।
Karaoke Eternal की मुख्य विशेषताएं
मोबाइल गाना कतारबद्धता
मेहमान QR कोड स्कैन करते हैं और सीधे अपने मोबाइल ब्राउज़र से गाने कतारबद्ध करते हैं — कोई ऐप डाउनलोड करने या अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं।
कई पार्टी कक्ष
स्वतंत्र कमरों में एक साथ कराओके सेशन चलाएं, प्रत्येक अपनी कतार और प्लेयर के साथ, जो बड़े स्थानों या आयोजनों के लिए आदर्श है।
CDG और वीडियो सपोर्ट
CDG-सिंक्रनाइज़्ड MP3+G ट्रैक, MP4 कराओके वीडियो और बिना लिरिक्स ओवरले वाले ट्रैक के लिए WebGL विज़ुअलाइज़ेशन चलाएं।
लाइव कतार अपडेट्स
मेज़बान और मेहमान एक ही कमरे से जुड़े सभी डिवाइसों पर वास्तविक समय में लाइव क्यू अपडेट देखते हैं।
ऐप की आवश्यकता नहीं है।
पूरा कराओके अनुभव ब्राउज़र में चलता है — मेहमान गाने कतारबद्ध करते हैं और होस्ट कुछ भी इंस्टॉल किए बिना प्लेबैक प्रबंधित करते हैं।
आपको Karaoke Eternal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।